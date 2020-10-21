牧德強強結盟推新品 跨足電測新藍海

AOI檢測大廠牧德（3563）今（21）日發表新產品，為本年度最重要的研發機台，整合半導體電測技術、AOI 及高精密量測技術，由牧徳、久元（6261）、陽程（3498）、賦盈四家公司異業結盟，合作推出的旋轉盤四線測試機，也是牧徳在PCB跨界新領域的開始，牧德新品將於第4季開始銷售，最晚在今年底到明年初上市。

牧德指出，此設備最主要是針對 HDI、5G、Mini LED、汽車板高階線路板產品所開發，與競爭對手最大差異有三項。第一，新料號治具更換快四倍以上。第二，藉由創新技術，在重測命中率一步到位準確量測，大幅領先競爭對手四向盲測的命中率。

第三，則透過智慧光學影像快速分析，定位系統數值統計AI微調及標準測試阻值自動計算。能大幅提升稼動率及降低測針傷及PCB 板之風險，打破此設備長期被國外廠家所壟斷。

牧德指出，公司是全球唯一一家光學檢測設備一條龍供應商，經過20幾年的專業經營，目前全球前100大PCB 廠商就有九成是牧德科技的愛用客戶群。相信有這麼多客戶支持下，這次牧德上下垂直整合跨界推出最高性價比的四線電測機來回饋客戶，也將會為營收開創另一新活水。

其實設備銷售完畢還有一個最重要的環節就是售後服務，牧徳有24小時品質服務中心叫修專線及遠端戰情中心，做快速診斷處置，因此可以提供客戶全方位安心使用牧德設備。牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發、開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。