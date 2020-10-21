快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

牧德強強結盟推新品 跨足電測新藍海

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
牧德今（21）日發表新產品，董事長汪光夏宣佈攜手久元、陽程、賦盈，共同推出旋轉盤四線測試機。 記者／吳凱中攝影
牧德今（21）日發表新產品，董事長汪光夏宣佈攜手久元、陽程、賦盈，共同推出旋轉盤四線測試機。 記者／吳凱中攝影

AOI檢測大廠牧德（3563）今（21）日發表新產品，為本年度最重要的研發機台，整合半導體電測技術、AOI 及高精密量測技術，由牧徳、久元（6261）、陽程（3498）、賦盈四家公司異業結盟，合作推出的旋轉盤四線測試機，也是牧徳在PCB跨界新領域的開始，牧德新品將於第4季開始銷售，最晚在今年底到明年初上市。

牧德指出，此設備最主要是針對 HDI、5G、Mini LED、汽車板高階線路板產品所開發，與競爭對手最大差異有三項。第一，新料號治具更換快四倍以上。第二，藉由創新技術，在重測命中率一步到位準確量測，大幅領先競爭對手四向盲測的命中率。

第三，則透過智慧光學影像快速分析，定位系統數值統計AI微調及標準測試阻值自動計算。能大幅提升稼動率及降低測針傷及PCB 板之風險，打破此設備長期被國外廠家所壟斷。

牧德指出，公司是全球唯一一家光學檢測設備一條龍供應商，經過20幾年的專業經營，目前全球前100大PCB 廠商就有九成是牧德科技的愛用客戶群。相信有這麼多客戶支持下，這次牧德上下垂直整合跨界推出最高性價比的四線電測機來回饋客戶，也將會為營收開創另一新活水。

其實設備銷售完畢還有一個最重要的環節就是售後服務，牧徳有24小時品質服務中心叫修專線及遠端戰情中心，做快速診斷處置，因此可以提供客戶全方位安心使用牧德設備。牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發、開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。

牧德科技 PCB

延伸閱讀

TPCA Show今開幕 台資PCB全年產值仍將成長1.5％

鴻海推毫米波天線 鎖定5G智慧手機應用

就市論勢／IC載板PCB蘋概 搶眼

全民權證／牧德 瞄準價外15%

相關新聞

美光將正式量產uMCP5 加速智慧型手機的5G應用

美國記憶體大廠美光（Micron）今（21）日宣布推出業界首款搭載LPDDR5 DRAM的通用快閃記憶體儲存（UFS）多...

高通：2022年5G智慧手機出貨量 將達7.5億支以上

晶片大廠高通於美國時間21日舉行2020年線上5G峰會，高通總裁艾蒙在會中指出，估計到2022年時，5G智慧手機出貨量將...

SK海力士買下英特爾NAND 躍居業界二哥

南韓記憶體晶片廠SK海力士昨（20）日宣布，以10.3兆韓元（約90億美元或約新台幣2,550億元）買下英特爾儲存型快閃...

中科環差案初審過關 台積電利多

因應台積電等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，中科管理局提出中科台中園區（大肚山彈藥分庫原址）環境影響差異分...

群創新世代AM-Micro LED顯示器 獨家首發

群創專注先進顯示技術研發，昨（20）日宣布獨家首發新世代AM-Micro LED顯示器，將在今天登場的2020年「OPT...

群創攜手蓋茲 搶衛星商機

群創積極強化拓展多元布局衝刺營運，昨（20）日宣布攜手微軟創辦人比爾蓋茲投資的新創公司Kymeta，完成全球獨家液晶超表...

新iPhone周五開賣 電信商加碼優惠拚場

蘋果iPhone 12系列本周五（23日）開賣，被市場視為是2014年以來買氣最旺的一款iPhone，各大電信、通路業者...

舊iPhone保值 換購有好康

iPhone手機在二手市場相當「保值」，蘋果都有固定估價，每年都可用舊機換購新機。iPhone 12開賣，電信業者強打「...

郭台銘：鴻海持續投資威州

美國媒體《The Verge》撰文指責鴻海威州投資案並未落實當初承諾，鴻海集團反駁僱用員工僅是為稅收優惠的指控，強調威州...

全球迎來5G手機換機潮 OPPO、三星爭相下單聯發科

新iPhone預購熱，催動全球5G手機新一波換機潮，大陸非蘋品牌手機廠出貨同步大增，聯發科大發利市，拿下陸廠OPPO、v...

台積電環保模範生 環委沒話說

台積電不只是護國神山，也是業界眼中的環評「模範生」，觀察近年幾場攸關台積電發展的環評、環差案，積極配合能源政策、政府掛保...

英特爾出售NAND事業 兩好處到手

專家認為，英特爾把NAND晶片事業賣給南韓記憶體大廠SK海力士，將帶來兩大好處，一是能將經營重心回歸核心事業，專心修補7...

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

大同經營權確定變天 市場派獲7席董事大勝

老企業三重起家厝改建新大樓 15億創造1000個就業機會

緯創以2,874萬美元 收購WD馬來西亞工廠

聯發科首度打入超微鏈 獨家供貨高速運算晶片

大同股臨會電子投票結果出爐 市場派獲多數優勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。