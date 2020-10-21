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台積電將大手筆發綠債 就在12月！

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

櫃買中心衝綠色債券業務，招到大咖公司-台積電（2330）共襄盛舉。對ESG向來高度參與的台積電20日向櫃買中心申新台幣上限總額120億元綠色債券資格認可，預計12月發行及上櫃；台積電今年已發債800餘億元，市場搶購踴躍，預料綠債也將引起高度注目。

櫃買中心總經理李愛玲表示，台積電20日向櫃買中心申請新台幣上限總額120億元綠色債券資格認可，資金用途主要運用於能源使用效率提升及能源節約與綠建築相關投資計畫。

蘋果等國際大廠領頭衝刺綠電，並要求供應鏈加入由「再生能源倡議組織」發起的「RE100」計畫，在2050年前達到全數使用再生能源的目標。台積電在大客戶蘋果要求下，已簽下全球最大、長達20年的920MW（百萬瓦）綠電購買合約，並承諾於2050年底之前，全球據點將100%使用再生能源，採購項目包括太陽能、風能及其憑證。今年7月初，台積電一口氣包下沃旭兩大風場商轉後未來20年發電量，估年發34.5億度，創全球最大單筆綠電售購電交易紀錄。

台積電 櫃買中心 新台幣

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