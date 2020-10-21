TPCA Show今開幕 台資PCB全年產值仍將成長1.5%

第21屆台灣電路板產業國際展覽會TPCA Show 2020今（21）日開幕，台灣電路板協會理事長李長明表示，2020年上半年在疫情影響下，PCB生產雖有受到短期衝擊，但在5G基站布建與遠距商機需求下，仍繳出成長成績，預期今年台資PCB企業全年產值可達6,721億元，仍可穩定成長1.5%。

今年TPCA Show延續全球5G動能，以高頻、高速材料聚焦5G通訊、車聯網、自駕車、工業4.0、智慧工廠等應用，規劃了「PCB高階智慧製造主題區」來展示PCB產業智動化的進程與需求。為突破疫情限制，TPCA Show首度採取線上線下虛實整合的創新模式。

李長明致詞指出，2020年上半年在疫情影響下，PCB生產雖有受到短期衝擊，但在5G基站布建與遠距商機需求下，今年台資PCB上半年產值達新台幣2,981億元，比去年同期成長3.4%，預估全年產值可達6,721億元，仍可穩定成長1.5%。

李長明表示，看好未來高速運算的應用需求，台灣電路板產業將強化在台先進製程投資計畫，TPCA統計，今年台資PCB整體資本支出超過新台幣千億元，如臻鼎（4958）、欣興（3037）、燿華（2367）、華通（2313）、景碩（3189）、台郡（6269）、健鼎（3044）等大廠。

除了設備汰舊與智慧化升級，更在高階製程加碼，如以ABF載板為投資主軸的欣興、景碩、南電（8046），切入車用與先進軟板新廠的臻鼎，及布局5G的台郡等，顯現PCB先進製造根留台灣的趨勢，也預期將再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。