快訊

迷信川普想複製當年勝選模式 卻忘了他已非4年前的他

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

小米電視今年出貨量可達1,400萬台 聯發科、瑞軒受益

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導
小米電視上半年拿下全球前五大品牌，全年出貨量可達1,400萬台新高，供應鏈聯發科晶片處理器、代工廠瑞軒均受益可期。記者張義宮／攝影
小米電視上半年拿下全球前五大品牌，全年出貨量可達1,400萬台新高，供應鏈聯發科晶片處理器、代工廠瑞軒均受益可期。記者張義宮／攝影

小米電視上半年拿下全球前五大品牌，供應鏈聯發科（2454）晶片處理器、代工廠瑞軒（2489），及面板雙虎的群創（3481）、友達（2409）均受益， 性價比高是在小米電視品牌打出一片天的要因。市調機構預估，2020年小米電視出貨量可達1,400萬台新高，年增100萬台。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益指出，小米電視在大陸銷售量取得第一大，中國市場成為基本盤，有穩定的數量支撐，今年在全球銷售量可達1,400萬台，比去年增加一百萬台，原訂目標為1,600萬台，但受到疫情影響，略有修正目標。

謝勤益說：「小米電視在供應鏈方面有許多來源，例如在代工廠主要以瑞軒、冠捷為主，面板方面則以自行採購以及委託代工廠購買兩種混合模式，性價比高也是受熱賣的關鍵。」

台灣小米指出，今年第2季全球電視銷售數量達280萬台，是全球前五大液晶電視品牌。此次來台推出65吋大型顯示器，完成小米在客廳家電的最後一塊拚圖。

小米來台推出小米65吋智慧顯示器發表會，首波優惠價僅16,999元，售價頗跌破業界眼鏡；小米目標在台灣65吋市場拿下佔有率第一大目標，明年還有主流尺寸的55吋來台攻佔市場。

台灣小米表示，這一款65型 4K支援HDR視覺饗宴搭載Android 9.0以豐富 影音內容， 走進家庭客廳市場，也是小米在台灣客廳產品最後一塊拼圖。22日起在台灣小米商城首賣，祭出16,999元，限量一千台，之後價格將恢復到18,999元。

小米65吋液晶顯示器的特色有金屬機身外殼，採用4K HDR 10-bit廣色域面板，支援HDR10+動態影像處理，搭載10W+10W杜比及DTS-HD揚聲器，內建安卓Pie 9.0作業系統，可預載Netflix、Youtube、遠傳friDay影音、KKTV、LiTV立視線上影視、CATCHPLAY+影音平台，提供豐富的內容來源，並有兩年機身保固。

業界認為，台灣今年的液晶電新市場規模約100萬台，預售比去年增加10萬台，小米電視以低價策略搶進台灣市場，對本土家電五雄的聲寶（1604）、東元（1504）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）、大同（2371），以及奇美、LG、三星、TCL、飛利浦、夏普等，不論是台系、日系、歐系及陸系品牌都會受到衝擊。

小米電視 顯示器

延伸閱讀

小米電視終於引進台灣市場 補齊客廳最後一里智慧路

全球迎來5G手機換機潮 OPPO、三星爭相下單聯發科

聯發科首度打入超微鏈 獨家供貨高速運算晶片

聯發科、佳邦 四檔聚焦

相關新聞

美光將正式量產uMCP5 加速智慧型手機的5G應用

美國記憶體大廠美光（Micron）今（21）日宣布推出業界首款搭載LPDDR5 DRAM的通用快閃記憶體儲存（UFS）多...

高通：2022年5G智慧手機出貨量 將達7.5億支以上

晶片大廠高通於美國時間21日舉行2020年線上5G峰會，高通總裁艾蒙在會中指出，估計到2022年時，5G智慧手機出貨量將...

SK海力士買下英特爾NAND 躍居業界二哥

南韓記憶體晶片廠SK海力士昨（20）日宣布，以10.3兆韓元（約90億美元或約新台幣2,550億元）買下英特爾儲存型快閃...

中科環差案初審過關 台積電利多

因應台積電等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，中科管理局提出中科台中園區（大肚山彈藥分庫原址）環境影響差異分...

群創新世代AM-Micro LED顯示器 獨家首發

群創專注先進顯示技術研發，昨（20）日宣布獨家首發新世代AM-Micro LED顯示器，將在今天登場的2020年「OPT...

群創攜手蓋茲 搶衛星商機

群創積極強化拓展多元布局衝刺營運，昨（20）日宣布攜手微軟創辦人比爾蓋茲投資的新創公司Kymeta，完成全球獨家液晶超表...

新iPhone周五開賣 電信商加碼優惠拚場

蘋果iPhone 12系列本周五（23日）開賣，被市場視為是2014年以來買氣最旺的一款iPhone，各大電信、通路業者...

舊iPhone保值 換購有好康

iPhone手機在二手市場相當「保值」，蘋果都有固定估價，每年都可用舊機換購新機。iPhone 12開賣，電信業者強打「...

郭台銘：鴻海持續投資威州

美國媒體《The Verge》撰文指責鴻海威州投資案並未落實當初承諾，鴻海集團反駁僱用員工僅是為稅收優惠的指控，強調威州...

全球迎來5G手機換機潮 OPPO、三星爭相下單聯發科

新iPhone預購熱，催動全球5G手機新一波換機潮，大陸非蘋品牌手機廠出貨同步大增，聯發科大發利市，拿下陸廠OPPO、v...

台積電環保模範生 環委沒話說

台積電不只是護國神山，也是業界眼中的環評「模範生」，觀察近年幾場攸關台積電發展的環評、環差案，積極配合能源政策、政府掛保...

英特爾出售NAND事業 兩好處到手

專家認為，英特爾把NAND晶片事業賣給南韓記憶體大廠SK海力士，將帶來兩大好處，一是能將經營重心回歸核心事業，專心修補7...

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

老企業三重起家厝改建新大樓 15億創造1000個就業機會

緯創以2,874萬美元 收購WD馬來西亞工廠

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

新台幣升過頭了？中經院預測第4季平均匯率是29.46

聯發科首度打入超微鏈 獨家供貨高速運算晶片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。