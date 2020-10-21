小米電視今年出貨量可達1,400萬台 聯發科、瑞軒受益

小米電視上半年拿下全球前五大品牌，供應鏈聯發科（2454）晶片處理器、代工廠瑞軒（2489），及面板雙虎的群創（3481）、友達（2409）均受益， 性價比高是在小米電視品牌打出一片天的要因。市調機構預估，2020年小米電視出貨量可達1,400萬台新高，年增100萬台。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益指出，小米電視在大陸銷售量取得第一大，中國市場成為基本盤，有穩定的數量支撐，今年在全球銷售量可達1,400萬台，比去年增加一百萬台，原訂目標為1,600萬台，但受到疫情影響，略有修正目標。

謝勤益說：「小米電視在供應鏈方面有許多來源，例如在代工廠主要以瑞軒、冠捷為主，面板方面則以自行採購以及委託代工廠購買兩種混合模式，性價比高也是受熱賣的關鍵。」

台灣小米指出，今年第2季全球電視銷售數量達280萬台，是全球前五大液晶電視品牌。此次來台推出65吋大型顯示器，完成小米在客廳家電的最後一塊拚圖。

小米來台推出小米65吋智慧顯示器發表會，首波優惠價僅16,999元，售價頗跌破業界眼鏡；小米目標在台灣65吋市場拿下佔有率第一大目標，明年還有主流尺寸的55吋來台攻佔市場。

台灣小米表示，這一款65型 4K支援HDR視覺饗宴搭載Android 9.0以豐富 影音內容， 走進家庭客廳市場，也是小米在台灣客廳產品最後一塊拼圖。22日起在台灣小米商城首賣，祭出16,999元，限量一千台，之後價格將恢復到18,999元。

小米65吋液晶顯示器的特色有金屬機身外殼，採用4K HDR 10-bit廣色域面板，支援HDR10+動態影像處理，搭載10W+10W杜比及DTS-HD揚聲器，內建安卓Pie 9.0作業系統，可預載Netflix、Youtube、遠傳friDay影音、KKTV、LiTV立視線上影視、CATCHPLAY+影音平台，提供豐富的內容來源，並有兩年機身保固。

業界認為，台灣今年的液晶電新市場規模約100萬台，預售比去年增加10萬台，小米電視以低價策略搶進台灣市場，對本土家電五雄的聲寶（1604）、東元（1504）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）、大同（2371），以及奇美、LG、三星、TCL、飛利浦、夏普等，不論是台系、日系、歐系及陸系品牌都會受到衝擊。