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面板需求熱 群創洪進揚看旺2021年整體景氣

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
群創董事長洪進揚（中）、總經理楊柱祥（左）、執行副總丁景隆21日出席國際光電展 。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚（中）、總經理楊柱祥（左）、執行副總丁景隆21日出席國際光電展 。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）董事長洪進揚今（21）日表示，疫後宅經濟所帶動的顯示器景氣需求，並非一次性，而是永續性的，因此他看旺2021年整體景氣。

群創總經理楊柱祥表示，群創的LCD前段產能沒有問題，後段自動化也準備好了，只要晶片供應商能夠充足供貨，群創的面板產能可以再向上拉升。

群創光電致力研發創新技術，深耕高階顯示技術實力布局有成，將逐步商品化量產，導入客戶端及消費應用市場。

群創今日至23日在台北世貿中心南港展覽館參展2020年「OPTO TAIWAN 國際光電大展」，會中獨家亮相展示視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及一系列mini LED高階顯示技術及解決方案；此外群創亦將研發動能發揮至最大效益，挹注活化小世代面板產能，首次發表液晶平板天線，搶占航太級衛星天線市場，以令人驚豔的前瞻技術與顯示應用，打造嶄新科技新未來。

群創國際光電展秀新技術 。記者李珣瑛／攝影
群創國際光電展秀新技術 。記者李珣瑛／攝影
群創國際光電展秀新技術 。記者李珣瑛／攝影
群創國際光電展秀新技術 。記者李珣瑛／攝影

群創 顯示器 面板

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