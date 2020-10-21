面板需求熱 群創洪進揚看旺2021年整體景氣

群創（3481）董事長洪進揚今（21）日表示，疫後宅經濟所帶動的顯示器景氣需求，並非一次性，而是永續性的，因此他看旺2021年整體景氣。

群創總經理楊柱祥表示，群創的LCD前段產能沒有問題，後段自動化也準備好了，只要晶片供應商能夠充足供貨，群創的面板產能可以再向上拉升。

群創光電致力研發創新技術，深耕高階顯示技術實力布局有成，將逐步商品化量產，導入客戶端及消費應用市場。