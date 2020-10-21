面板需求熱 群創洪進揚看旺2021年整體景氣
群創（3481）董事長洪進揚今（21）日表示，疫後宅經濟所帶動的顯示器景氣需求，並非一次性，而是永續性的，因此他看旺2021年整體景氣。
群創總經理楊柱祥表示，群創的LCD前段產能沒有問題，後段自動化也準備好了，只要晶片供應商能夠充足供貨，群創的面板產能可以再向上拉升。
群創光電致力研發創新技術，深耕高階顯示技術實力布局有成，將逐步商品化量產，導入客戶端及消費應用市場。
群創今日至23日在台北世貿中心南港展覽館參展2020年「OPTO TAIWAN 國際光電大展」，會中獨家亮相展示視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及一系列mini LED高階顯示技術及解決方案；此外群創亦將研發動能發揮至最大效益，挹注活化小世代面板產能，首次發表液晶平板天線，搶占航太級衛星天線市場，以令人驚豔的前瞻技術與顯示應用，打造嶄新科技新未來。
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