美光將正式量產uMCP5 加速智慧型手機的5G應用

美國記憶體大廠美光（Micron）今（21）日宣布推出業界首款搭載LPDDR5 DRAM的通用快閃記憶體儲存（UFS）多晶片封裝uMCP5，現已準備進行量產；該產品在緊密設計的封裝中結合高效能、高容量和低功耗的記憶體和儲存空間，使智慧型手機能夠以更快的速度和功耗效率處理資料密集型5G工作負載量。

美光表示，此多晶片封裝採用美光的LPDDR5記憶體、高可靠性的NAND以及領先的UFS 3.1控制器，支援過去只有在使用獨立記憶體和儲存裝置等產品的昂貴旗艦機種中才能看到的進階手機功能；伴隨著搭載於更多的高階手機，影像識別、進階人工智慧（AI）、多鏡頭支援、擴增實境（AR）和高解析度顯示等新興技術，將能供越來越多的消費者使用。

美光行動事業單位資深副總裁暨總經理 Raj Talluri 博士指出，要將5G的潛力從口號轉化為現實，需仰賴能夠在網路和次世代應用程式中傳輸大量數據的智慧型手機。我們的 uMCP5 在單一個封裝中結合了最快的記憶體和儲存，就在消費者指尖，為 5G 革命性、資料豐富的技術釋放新的可能性。

uMCP5專為次世代5G裝置設計，可輕鬆快速處理和儲存大量數據，而不影響效能或功耗；高效能記憶體和儲存裝置讓uMCP5得以全面支援5G下載速度，且能同時執行更多應用程式。