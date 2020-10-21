慧榮推出最新款PCIe 4.0 NVMe 1.4 控制晶片

全球NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技，今（21）日宣布推出一系列最新款超高效能、低功耗的 PCIe 4.0 NVMe 1.4 控制晶片解決方案以滿足全方位巿場需求，包括專為高階旗艦型Client SSD設計的SM2264、為主流SSD市場開發的SM2267，以及適用於入門級新型小尺寸應用的SM2267XT DRAM-Less控制晶片。

慧榮科技最新款 SSD 控制晶片解決方案符合 PCIe 4.0 NVMe 1.4 規範，完美展現Gen4的超高效能和低功耗特性，結合慧榮獨家的錯誤碼修正 (ECC) 技術、資料路徑和 EMI 保護，提供完整、穩定的資料保護，滿足儲存設備所需的高效穩定需求。全球已有10家重量級客戶，包括 NAND 大廠和 SSD OEM 採用慧榮科技的 Gen 4 控制晶片搭載 3D TLC 或 QLC NAND 推出新品。

市調公司TrendFocus 副總裁Don Jeanette表示，在Gen 4規格日漸受到市場重視的同時，該公司於此時推出新品正好抓住最好的時機，而未來幾年 Gen 4 勢必成為PC、遊戲機及其他消費性裝置的標準規格。

慧榮科技總經理苟嘉章也指出，PCIe Gen4 將SSD的效能往上推升到另一個層次。我們最新款的 PCIe 4.0 SSD 控制晶片為消費級SSD應用提供一套完整的解決方案，能滿足全球 PC OEM 和 SSD模組領導廠商的長遠需求。目前，多家 OEM 大廠客戶已開始導入我們最新款的 Gen 4 SSD控制晶片在他們的新品開發中，其中已搭載 SM2267 控制晶片的SSD已進入量產階段。