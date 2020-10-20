圓展USB雲端視訊會議攝影機 獲InfoComm China最佳產品

全球視訊會議解決方案大廠圓展科技（3669）再傳捷報，旗下USB雲端視訊會議攝影機AVer VC520 Pro榮獲2020 InfoComm China（中國北京影音系統整合展）頒發的最佳產品獎（Best of Show），為圓展獲獎無數的攝影機系列產品再添佳績。

InfoComm最佳產品獎於每年展會眾多參選產品中挑選出少數傑出產品予以表揚，評選方式由產品設計及技術創新等多方面向眾合評分；VC520 Pro搭載智能創新技術，有效提升視訊會議效率，在眾多參選產品中脫穎而出，榮獲佳績。VC520 Pro配備Full HD PTZ攝影機擁有18倍變焦功能，搭配高品質、可串接式免持電話揚聲器，不論在任何大小的會議空間都可輕鬆專注於會議的內容。

圓展表示，搭載獨家SmartFrame自動FOV調節功能和Sony®True WDR等技術，有效確保所有與會者都能納入會議畫面中，即使在惡劣的照明環境下仍然能提供穩定且清晰的影像。

VC520 Pro本次獲得2020 InfoComm China最佳產品獎項，已不是自上市以來第一次獲得業界的認可，日前也獲得全球知名視訊會議軟體Zoom的官方硬體認證，通過嚴格的標準測試，證實其優越的產品特性能為跨國溝通協作提供便利有效率的實用價值。

VC520 Pro採用的CAM 520 Pro攝影機更是連連獲獎，不但榮獲2019 Unified Communications Excellence大獎，並在2020 American Business Awards 中獲頒 Bronze Stevie Award Winner 殊榮。本次獲得2020 InfoComm China最佳產品獎，更奠定VC520 Pro在全球中大型會議室優質解決方案的市場地位。