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傳產轉正、iPhone 12助攻 9月外銷訂單首破五百億美元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

外銷訂單「連七紅」！經濟部今（20）日公布9月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，9月外銷訂單金額500.3億美元，創下歷年單月新高，也是首次單月突破500億美元。統計處分析，主因為iPhone 12智慧型手機新品備貨、華為餘溫仍在、遠距需求持續暢旺，加上傳產部份走出陰霾轉正。展望未來，由於歷年第四季都比第三季還高，統計處對今年全年外銷訂單金額持正面看法。

黃于玲指出，以貨品來看，9月遠距應用相關產品需求仍活絡，但由於部分國際品牌智慧型手機延後到上市，同時去年同月基期較高，因此資通訊產品本月年減9.6%。不過，也因為iPhone 12等智慧型手機在10月上市，帶動新品備貨潮，加上華為效應餘波盪漾，電子產品年增高達29.7%；其中，中國大陸及香港的訂單年增高達57.8%。

傳統貨品部份更優於預期，隨著各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，包括基本金屬、塑橡膠製品、機械年增率都走出2018年底以來的負成長，終於轉正。

統計處初步預估，10月外銷訂單將維持高檔，在年增8.9%到12.1%之間。黃于玲指出，展望未來，進入第四季產業旺季，過往表現都比第三季更好，更由於市場需求回穩，傳統貨品比較有撐，因此對今年全年外銷訂單金額持正面看法。她強調，新冠肺炎疫情進入秋冬有再次擴散的疑慮，美中科技戰持續，都可能影響未來接單成長動能。

智慧型手機 iPhone 12

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