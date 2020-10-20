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泰金寶科技處分大陸資產 處分利益4,936萬元

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

金寶（2312）今（21）日公告，代子公司泰金寶科技，處分泰金寶電通(蘇州)有限公司之土地使用權及廠房，預計交易金額為人民幣1.21億元（約為新台幣5.22億元），預計處分利益為人民幣1148萬元（約為新台幣4936萬元）。

金寶表示，這次是代泰金寶，處分多年沒有使用，位在中國大陸的閒置廠房與設備，與紅色供應鏈無關，該廠房位在吳江經濟技術開發區，土地使用權為7.97萬平方米，房屋及建築物占4.79萬平方米，交易相對人為江蘇帝摩斯光電科技有限公司。

金寶今天股價下跌0.15元，收11元，成交量4,000多張。金寶9月營收126.02億元，月增8.38%，年增13.10%，今年前九個月營收為908.94億元，年減11.88％。法人預估，第4季進入傳統旺季，金寶業績可望持續上揚。

泰金寶電通 新台幣

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