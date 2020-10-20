泰金寶科技處分大陸資產 處分利益4,936萬元

目前iPhone 12在中國京東、蘇寧兩大平台預約量超過了百萬支，iPhone 12到貨日期較預定延後一到二週，iPhone 12 Pro則會延後三到四週，較去年iPhone 11延後二到三週來看，顯然iPhone 12在中國，乃至於全球都會熱賣。

2020-10-20 09:04