華碩攜手宜鼎 攻全球智慧物聯

華碩（2357）、宜鼎國際正式宣布，兩家公司將展開新戰略夥伴關係，針對工業物聯網以及全球客戶，共同推出符合智慧物聯架構的的遠端管理解決方案。

作為合作的一部分，華碩首先將為其PE200U產品系列，配備宜鼎新一代智慧儲存InnoAGE SSD，透過其全球獨創的頻外管理功能，該產品系列將為全球5000億個IoT設備提供更可靠，更安全的物聯網遠端管理。

根據研究預估，到2030年，目前全球的500億個IoT設備將會大幅增加十倍市場規模，而隨著智慧製造與智慧物聯興起，市場也頻頻催生兼具經濟與高效的遠端管理技術。由宜鼎與華碩共同合作的物聯網遠端管理方案，包含融合了頻外管理技術的InnoAGE SSD，並與ASUS IoT Cloud Console（AICC）管理平台整合，加入管理儲存設備與即時更新的iSMART功能，以全球獨創的雙頻管理機制，確保最佳化的遠端設備管理，同時大幅降低成本，幫助客戶營運智慧化一步到位，達成智慧物聯設備快速升級的目標。

此次以華碩PE200U系列的智慧物聯解決方案，整合宜鼎InnoAGE 固態硬碟內建獨特的頻外管理技術，提供全球IoT設備管理升級，目前在北美、中國、歐洲等地市場都已逐漸導入，並針對機器視覺相關領域，如道路車流，環境偵測，與工廠的瑕疵檢測等設備進行推廣，後續將穩健拓展至全球佈局。

華碩全球副總裁暨開放平台全球業務總經理許祐嘉表示，華碩與宜鼎之間的合作關係為全球智慧邊緣運算邁出了重要的一步。透過ASUS IoT Cloud Console的強大功能和靈活性，再加上InnoAGE的頻外管理功能，大幅簡化了AIoT基礎架構的維護管理，並將物聯網的未來帶給全球客戶。