群創 推新世代AM-Micro LED顯示器及液晶平板天線

群創光電（3481）引領前瞻技術，共創顯示科技新未來，今(20)日獨家首發新世代AM-Micro LED顯示器及液晶平板天線， 搶占市場先機。

群創指出，致力研發創新技術，深耕高階顯示技術實力布局有成，將逐步商品化量產，導入客戶端及消費應用市場。今日在台北世貿中心南港展覽館參展2020年「OPTO TAIWAN 國際光電大展」，會中將獨家亮相展示視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及一系列miniLED高階顯示技術及解決方案。

群創亦將研發動能發揮至最大效益，挹注活化小世代面板產能，首次發表液晶平板天線，搶占航太級衛星天線市場，以令人驚豔的前瞻技術與顯示應用，打造嶄新科技新未來。

群創表示，領航新世代顯示技術， 翻轉產業新契機。面對新一代Micro LED顯示技術革命浪潮，以領先全球的卓越技術全力布局高階顯示器產品。據LEDinside研究中心顯示，預估至2025年Micro LED市場產值將達28.91億美元，其市場前景備受矚目。

群創強調，深耕AM-MicroLED顯示技術，包括自主開發關鍵技術—光轉換色彩化技術及選擇性巨量修補技術，已布局百餘件公開/公告專利。這次群創首次展示獨家視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器，具超高對比、超廣角、無色偏、高色飽、視網膜畫質、無縫拼接，搶攻高級會議室、安控中心、高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場，開創消費者全新體驗，拓展新應用市場，於未來放眼車載應用及智慧電視。

近年新世代顯示技術大放異彩，研調TrendForce指出，預估五年內Mini LED應用其滲透率將上看18％。群創認為，憑藉深厚的miniLED研發技術能力，將於本次展出全台首發55吋 AM miniLED COB公眾顯示器，此獨家AM miniLED COB(Chip on Board)拼接技術，具高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制，搶攻高級會議室、中控平台、大型室內廣告屏幕，未來甚至可延伸至智慧家電如智慧電視等，商機不容小覷。而群創立足全球頂級大型顯示器的巨擘，這次亦將展示超大尺寸120吋8K miniLED顯示器，採用新世代miniLED背光顯示技術與獨家整機技術，具高色飽、搭載卓越8K高解析度，讓觀賞者體驗栩栩如生的絕佳視覺效果。

此外，群創首次亮相液晶超表面平板衛星天線(LC Meta-Surface Antenna)。此展品是群創攜手全球備受矚目的衛星通訊新創公司Kymeta，共同研發出的獨家液晶平板天線。隨著5G時代來臨，衛星通訊將翻轉全球通訊行業。

太空服務公司SPACEX旗下的衛星通訊計畫Starlink，已發射800多顆低軌道衛星，開始試運營，目標是42,000顆的低軌道衛星網絡。亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)等各大廠及中國、歐洲等國家都積極規劃及投入建置低軌道衛星群。台灣政府也相當重視此產業發展，並推行「Beyond 5G低軌通訊衛星」主軸計畫來帶動台灣衛星通訊產業的發展。低軌道衛星通訊產業的崛起，地面上追蹤衛星用的掃描式天線的市場需求將出現大幅成長。

群創指出，瞄準此B5G創新應用商機，充分展現技術創新與整合實力，將玻璃跳脫出只限於製造TFT LCD的框架，透過獨家製程技術，建置液晶天線產能。與傳統碟盤衛星天線相比，此款液晶平板天線不需馬達裝置追蹤衛星，因此外型輕巧扁平；使用TFT驅動的液晶衛星天線相較於傳統相位陣列衛星天線，同樣具有寬頻、高指向、廣角掃描的性能，且功耗更低，製造上使用現有的TFT LCD設備搭配群創獨家開發製程技術，成本極具競爭優勢。市場應用上將與快速移動交通工具結合，如豪華遊艇、頂級車用等，搶攻金字塔頂端客層及衛星互聯網、物聯網天線市場商機，為下世代衛星通訊系統開啟全方位嶄新格局。

此次展示的一重要意義，是群創再度展現以多年累積的TFT LCD產業能量，進軍非顯示器領域的決心與速度。