中科提環差因應台積電製程升級 環保署初審一次過關

因應台積電等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，中科管理局提出中科台中園區（大肚山彈藥分庫原址）環境影響差異分析報告，今（20）日於環保署進行初審，由於變更後空汙、水汙皆下降，致癌風險值也遠低於可接受標準，此案首度審查便一次過關，後續將送環評大會確認結論。

科技部指出，中科台中園區大肚山彈藥分庫原址的園區面積約53公頃，主要引進半導體、精密機械等產業，九成以上已建廠營運，隨著半導體業者製程技術提升，特定基礎化學品用量也隨之增加，因此提出環差變更，這也是該園區第三度因應半導體製程提升而提出環差。

科技部表示，為維持我國半導體產業領先趨勢，對高科技產業製程持續提升確實有其必要性，中科管理局會針對化學物質進行嚴格控管，將環境影響降到最低。

此案今日首度在環保署進行專案小組初審，並由環保署副署長蔡鴻德親自坐鎮，擔任會議主持人，審查過程順利，歷經近一個半小時審查，獲專案小組同意通過初審，等於過了頭關，後續還要送環評大會確認。

審查過程中，環評委員最關切空汙及水汙問題，中科管理局特別在會中以台積電汙染作法為例，在「全面納管、全面蒐集」的策略下，近年更著手開發更多先進的汙染處理系統。

例如以空汙為例，針對揮發性有機氣體（VOC）處理，是導入「雙段沸石濃縮轉輪」以加倍效率處理；汙水處理方面，近年技術逐步提升，蒐集的廢水也可精煉成可再利用的有價值物質。

開發單位表示，經過汙染處理技術提升，此次變更不僅空汙、水汙同步下降，部分原環評通過承諾，甚至可以提前達標。

環委經過閉門討論後，同意讓此環差案通過初審，並要求開發單位補充、釐清部分化學物質風險值增減的原因，及癌症發生率提升與園區關聯性等資料後，送環評大會再審。