快訊

小七龍頭不保！股價兩度被全家反超 統一超商怎麼了？

軍情局退役少將竟成共諜？檢調約談3名軍情局退役將校

中科提環差因應台積電製程升級 環保署初審一次過關

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

因應台積電等半導體業者製程技術提升、調整化學品項目及用量，中科管理局提出中科台中園區（大肚山彈藥分庫原址）環境影響差異分析報告，今（20）日於環保署進行初審，由於變更後空汙、水汙皆下降，致癌風險值也遠低於可接受標準，此案首度審查便一次過關，後續將送環評大會確認結論。

科技部指出，中科台中園區大肚山彈藥分庫原址的園區面積約53公頃，主要引進半導體、精密機械等產業，九成以上已建廠營運，隨著半導體業者製程技術提升，特定基礎化學品用量也隨之增加，因此提出環差變更，這也是該園區第三度因應半導體製程提升而提出環差。

科技部表示，為維持我國半導體產業領先趨勢，對高科技產業製程持續提升確實有其必要性，中科管理局會針對化學物質進行嚴格控管，將環境影響降到最低。

此案今日首度在環保署進行專案小組初審，並由環保署副署長蔡鴻德親自坐鎮，擔任會議主持人，審查過程順利，歷經近一個半小時審查，獲專案小組同意通過初審，等於過了頭關，後續還要送環評大會確認。

審查過程中，環評委員最關切空汙及水汙問題，中科管理局特別在會中以台積電汙染作法為例，在「全面納管、全面蒐集」的策略下，近年更著手開發更多先進的汙染處理系統。

例如以空汙為例，針對揮發性有機氣體（VOC）處理，是導入「雙段沸石濃縮轉輪」以加倍效率處理；汙水處理方面，近年技術逐步提升，蒐集的廢水也可精煉成可再利用的有價值物質。

開發單位表示，經過汙染處理技術提升，此次變更不僅空汙、水汙同步下降，部分原環評通過承諾，甚至可以提前達標。

環委經過閉門討論後，同意讓此環差案通過初審，並要求開發單位補充、釐清部分化學物質風險值增減的原因，及癌症發生率提升與園區關聯性等資料後，送環評大會再審。

半導體 中科 環評

延伸閱讀

打擊空汙！嘉義縣創新研發智慧通報系統查獲逾百件

全台公廁大評比 188座僅獲一星垃圾滿地又濕又臭

台指期開盤跌1點 台積電期貨開跌2元

綠色採購拚振興 臺灣企銀獲環保署表揚

相關新聞

若沒補助威州投資可能不會完成 WSJ稱郭董最明確表態

鴻海集團創辦人郭台銘表示，鴻海能否落實投資數十億美元在威斯康辛州建廠的承諾，取決於美國政府官員能否兌現原允諾對此投資案的...

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

鴻海（2317）創辦人郭台銘針對在美國威斯康辛州的投資發出聲明，承諾鴻海將繼續致力於完成及擴大在威州的項目和投資，他表示...

熱賣的IPHONE12 隱藏驚喜三顆彩蛋！

目前iPhone 12在中國京東、蘇寧兩大平台預約量超過了百萬支，iPhone 12到貨日期較預定延後一到二週，iPhone 12 Pro則會延後三到四週，較去年iPhone 11延後二到三週來看，顯然iPhone 12在中國，乃至於全球都會熱賣。

影／小米65吋顯示器 首波優惠價16,999元

小米65吋智慧顯示器今（20）日舉行發表會，首波優惠價16,999元。

郭董：鴻海希望繼續投資威斯康辛州

鴻海集團創辦人郭台銘發布聲明表示，鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，並繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級...

郭台銘：做健康事業 增進福祉

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日在個人粉專發文，就日前歡慶70歲生日提到理想，他說，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視...

二原因 三星一年推三機皇

三星傳出將在今年底發表Galaxy S21系列，這也是三星首次在一年內，連續推出三款旗艦機種，相當罕見。法人分析，三星此...

三星新款旗艦機 擬提前發表

市場傳出，三星明年新款旗艦機Galaxy S21系列擬提前至今年底前發表，對決蘋果新機iPhone 12；法人認為，若三...

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

蘋果iPhone 12與iPhone 12 Pro上周五開放預購，買氣暢旺，其中，iPhone 12 Pro最為搶手，出...

中華電搶客 優惠加碼

蘋果iPhone 12開賣在即，上周台灣大補貼火力全開，中華電信昨（19）日發出最新開賣優惠，加碼送3,600元優惠券，...

鴻海蘋果代工產線傳擴及巴西、印度 力抗紅色供應鏈

印度媒體NDTV旗下的科技網站Gadgets 360指出，巴西國家通訊管理局（ANATEL）的認證文件透露，蘋果主要代工...

國內首家 中華電獲5G標準測試雙認證

中華電信今天宣布，旗下中華電信研究院測試中心取得NCC 5G新無線電法規標準測試雙認證，成為台灣第一家擁有通過NCC I...

熱門新聞

大同經營權之爭將落幕？林文淵：大勢底定將拿六席董事

上市一周 和泰新車狂銷6,600輛

大同市場派放話 內定董座林文淵：經營權拿定了

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

銀行紓困案後續催收繼續用霸王條款？勞動部這回說「不」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。