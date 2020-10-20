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AI、5G正夯 IBM啟動合作夥伴招募計畫

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台灣 IBM 今日正式宣布「藍星雲途 成就無限可能」為主題的 2020 新生態合作夥伴招募計畫（以下簡稱「IBM 藍星雲途計畫」），邀請具備 AI、IoT 和 5G 等解決方案開發和銷售經驗的合作夥伴，協助企業加速向雲轉型，共創未來數位轉型商機。

台灣 IBM 經銷事業處總經理許仲言認為，IBM 非常重視合作夥伴的交流與成長，基於此，我們將此次招募計畫的關鍵字定為平臺、生態和賦能。IBM 藍星雲途計畫在疫後新常態背景下應運而生，透過 IBM 與紅帽共同打造、業界唯一能提供混合雲與人工智慧解決方案的平臺優勢，將為夥伴生態賦能新科技、探索新模式、共創新市場。

值得注意的是，許仲言表示，因為疫情加速了不少金融業、科技業客戶對於遠端工作的需求，把原本後年才要執行的案子，紛紛在近期就編列預算提前執行，因此無論是台灣、全球，都可感受到這波客戶對數位轉型的需求。

IBM 需要一個更多樣、更豐富的生態系統，完成對市場、客戶、產業、技術和產品的全面融合。IBM 藍星雲途計畫聚焦於以下類型新生態合作夥伴，包含Cloud Paks、具有紅帽協同效應、雲原生的新創型公司及新興技術企業的合作夥伴。

IBM 全球生態夥伴平臺 PartnerWorld 在今年 5 月全面升級，支援合作夥伴以一種或多種靈活參與方式通過 IBM 雲進行應用開發、程式碼開發、智慧財產權整合或提供服務。其合作框架擴展為三大模組，即建構 (Build)、服務 (Service) 和銷售 (Sell)。每一模組都提供定制化的產品和服務，希望能快速抓住向雲轉型的市場機會。

線上平臺之外，IBM 也積極利用線下的巡迴活動與合作夥伴互動交流，並針對今年疫後大規模數位化需求，特別提供了雲拓展基金，合作夥伴可以利用 IBM 的實驗室資源和技術資源，和客戶一起進行不同的 Design Thinking 或策略轉型的 Workshop，更好地把握企業上雲的機會。

IBM 生態 新生

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