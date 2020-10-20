科技業搖籃 和碩總座廖賜政獲頒大同大學名譽博士

和碩聯合科技（4938）總經理暨執行長廖賜政，今（20）日獲大同大學頒授名譽商學博士學位。大同大學表示，廖賜政以跨領域的領導力及持續創新、永不放棄的精神，領導台灣企業站上世界舞台，是工業報國最佳典範。大同大學頒授名譽博士，表彰他對台灣科技產業貢獻卓越。

廖賜政畢業於大同工學院工商管理學系，1975年進入職場，工作內容從採購員、課長、採購長、事業單位主管、營運長到執行長兼總經理，累積超過四十五年的經驗。

和碩聯合科技2019年全年營收達到1兆3,662億元，連續6年營收破兆，且連續2年再創新高。美國財經雜誌《財星》所公布2019年全球企業500強的名單中，台灣共有10家企業擠進排行，和碩聯合科技排名第259名為台灣進榜企業的第2名。在2020年，《天下》所進行的新50大企業集團調查中，和碩聯合科技更排名第3名，經營成績傲視台灣揚名國際。

廖賜政感謝父母養育之恩、妻子林麗玉女士的支持、師長教導以及同事協助、長官提攜。他也提到「台灣雖小，但有優質的國民，人才濟濟。面對未來的黃金30年機會難得，我願意和各位為台灣工業發展盡一己之力，也期盼我們能夠再創新局、共享美好的未來。」

夏普會長戴正吳也蒞臨觀禮，兩人在日本共事的時候為室友，廖賜政開玩笑說，當時兩人排班煮飯、打掃，跟太太比起來，「更早一起生活」。兩人同為室友，也先後獲頒大同大學名譽博士學位，格外珍惜這份友誼。