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SK海力士將買英特爾NAND Flash 群聯董座:有助價格走穩

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

華爾街日報最新報導指出，英特爾（Intel）正在洽商 100 億美元將旗下 NAND 快閃記憶體業務售予韓國記憶體大廠 SK 海力士（SK Hynix），此產業變化，對全球供應鏈及台廠的影響，群聯（8299）董座潘健成表示，市場經過整併之後，供應商在價格與供貨策略上都會較穩定，未來在價格走穩下，有助模組廠獲利表現。

目前全球前六大NAND Flash的供應廠依序分別是三星、鎧俠（Kioxia）、威騰電子（Western Digital）、SK 海力士、美光及英特爾，供給廠商明顯較DRAM多，仍是各家競爭的情況，價格走勢也相對較DRAM波動大。

群聯目前主要供應商包括鎧俠、美光、WD、SK 海力士與英特爾，群聯董事長潘健成指出，兩家廠商整併對產業影響不大，短期不會有太多變化，但長期來看，對群聯一定是好事。

群聯表示，長期來看整併會使市場越趨健康，供應商在價格與供貨策略上，都會較為穩定，在價格相對穩定下，也有利下游客戶採購產品意願。

根據TrendForce旗下半導體研究處今年第2季公布的NAND Flash產業全球前六大生產廠的市佔率排名，其中，排名第4的SK海力士市佔率約11.7%，而排名第5及第6名的美光及英特爾，市佔率都是11.5%，因此，未來若SK海力士買下英特爾的NAND 快閃記憶體業務，SK海力士的全球市佔率將一舉提升到約23.2%，將大幅超前目前排名第2的鎧俠（Kioxia）市佔率17.2%，穩居全球第大NAND Flash廠。

SK海力士 英特爾 群聯

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