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群創新品連發 揪伴搶攻衛星天線商機

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板大廠群創（3481）今（20）日宣布，將在明日起至23日於台北世貿南港展覽館舉辦的2020年「OPTO TAIWAN 國際光電大展」中，獨家亮相視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器，以及一系列miniLED高階顯示技術與解決方案；並會首次發表液晶平板天線，目標搶占航太級衛星天線市場，展現多年累積的TFT LCD產業能量，宣示進軍非顯示器領域的決心。

群創近年深耕AM-MicroLED顯示技術，包括自主開發關鍵技術「光轉換色彩化技術」及「選擇性巨量修補技術」，目前已布局百餘件公開／公告專利。群創表示，這次展會將首度展示獨家視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器，具有超高對比、超廣角、無色偏、高色飽、視網膜畫質、無縫拼接等特性，搶攻8K視網膜大型顯示市場，同時拓展新應用市場，放眼未來的車載應用及智慧電視領域。

在mini LED方面，群創也將於本次展出全台首發55吋 AM miniLED COB公眾顯示器，這項獨家AM miniLED COB（Chip on Board）拼接技術，具高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制，搶攻高級會議室、中控平台、大型室內廣告屏幕，未來甚至可延伸至智慧家電如智慧電視等，商機相當可觀。

群創指出，這次展會也會展出超大尺寸120吋8K miniLED顯示器，採用新世代miniLED背光顯示技術與獨家整機技術，具高色飽、搭載卓越8K高解析度，讓觀賞者體驗栩栩如生的絕佳視覺效果。

除了顯示器領域外，群創攜手全球備受矚目的衛星通訊新創公司Kymeta，所共同研發出的獨家液晶超表面平板衛星天線（LC Meta-Surface Antenna），也將於展中首次亮相。

在5G時代來臨後，衛星通訊將成為翻轉全球通訊行業的新趨勢，像是馬斯克的太空服務公司SPACEX、亞馬遜、臉書等大廠，都紛紛投入建置低軌道衛星。在國內，政府現在也積極推行「Beyond 5G低軌通訊衛星」主軸計畫，要帶動台灣衛星通訊產業的發展。

群創瞄準「B5G」的創新應用商機，充分展現技術創新與整合實力，將玻璃跳脫出只限於製造TFT LCD的框架，透過獨家製程技術，建置液晶天線產能。群創表示，與傳統碟盤衛星天線相比，這款液晶平板天線不需馬達裝置就可追蹤衛星，因此外型輕巧扁平；使用TFT驅動的液晶衛星天線相較於傳統相位陣列衛星天線，同樣具有寬頻、高指向、廣角掃描的性能，且功耗更低，製造上使用現有的TFT LCD設備搭配群創獨家開發製程技術，成本極具競爭優勢。

在實際應用上，可以和快速移動的交通工具結合，像是豪華遊艇、頂級車用等領域，搶攻金字塔頂端客層，並能搶攻衛星互聯網、物聯網天線市場商機，為下個世代的衛星通訊系統開啟全方位嶄新格局。

群創 LED 顯示器

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