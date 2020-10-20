資策會辦科技法制前瞻論壇 迎戰後疫情時代的數位發展與轉型

COVID-19疫情顛覆既有商務活動、日常生活等模式，卻也促使產業加快數位轉型工作。為協助企業迎戰此波數位轉型發展，在行政院科技會報辦公室（行政院科會辦）指導下，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）於本（20）日舉辦「後疫情時代之數位發展與轉型-2020科技法制前瞻論壇」，行政院科會辦執行秘書蔡志宏、資策會副執行長蕭博仁代表出席，會中邀請各界專家學者共同與談，為產業於數位發展過程所涉重要法制議題與數位轉型關鍵事項進行探討。

蔡志宏表示，疫情在數位領域造成的影響非常明顯，各國積極發展遠距工作、遠距教學，產業也跟著數位轉型。臺灣長期在資通訊產業供應鏈扮演重要角色，面對供應鏈重組，將涉及供應鏈安全維護，跨國資安議題也因為數位轉型需求不斷發生，國際間如何協調配合，以利產業發展在過程仍能落實資安維護工作。蔡志宏進一步表示，產業應用新興ICT進行數位優化的過程，資通訊基礎供應鏈到終端消費性數位科技產品或服務的資訊安全，尤其在資通訊產業供應鏈全球化的趨勢下，已經成為建構數位經濟體系信任的基本要件。因此，必須正視資通訊供應鏈資安風險議題，甚至提升至國安層級研議相關因應對策。

蕭博仁提及，如自駕巴士以及智慧機器人這一類運用人工智慧技術的產物，若要正式上路或商用，既有法制環境的調適、及責任與風險相關配套機制必須先有共識。因此，資策會科法所本次特別安排資通訊供應鏈安全及溯源管理、人工智慧（AI）於自駕車與機器人應用等議題，協助我國中小企業或新創公司在面對疫情衝擊下，如何順利發展數位化並真正轉型。蕭博仁也表示，企業轉型過程中，政府決策者有必要瞭解產業痛點，並予以相關協助，法規配套措施與責任規範機制必須能超前部署，方可完善數位發展與轉型環境。

論壇首先以「資通供應鏈安全及溯源管理法制」為題，並特別邀請奧義智慧科技共同創辦人叢培侃分享「供應鏈攻擊趨勢與管理」，為活動揭開序幕。叢培侃說明，網路潛在的攻擊管道不斷增加，資安威脅的可見性也越來越低，供應鏈的安全範圍可以從國家到軟體元件，範圍相當廣泛，因此，供應鏈的突破口必須持續進行風險控管。叢培侃從產業角度分析網路攻擊之態勢，為產業提升數位轉型過程中的資安保護意識。資策會科法所專案經理鄭嘉逸亦說明，美國新的網路安全管理模式將向全球擴散，即要求製造商或承包商往源頭進行資安的「反向控管」，再配合第三方驗證機制，以緩解供應鏈風險。

AI為目前產業數位轉型過程中最被廣泛應用的科技，尤其在疫情影響下，無論是工業或服務業為減少人與人接觸，無不大幅投入AI開發應用。因此，資策會科法所特別安排各界積極測試或應用的公共運輸自駕巴士、智慧機器人等兩種AI應用情境，由財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果、國立中興大學電機工程學系暨研究所終身特聘教授蔡清池，針對各主題從專業角度進行專業分享。

為進一步就後疫情時代產業數位發展與轉型過程中所涉關鍵議題再做補充及提點，並彙集與交流不同領域專家學者看法，凝聚社會共識作為建構數位轉型法制環境之基礎，資策會科法所特別規劃「產業數位發展與轉型之法制整備思考」專題研討，邀集中華經濟研究院所長陳信宏、台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順、及資策會科法所所長王偉霖等一同對談，對我國數位轉型法制進行獻策。期盼藉此協助國內各產業儲備能量，為後疫情時代的數位發展與轉型奪得先機。