聯合再生因應用電大戶條款 推獨特創能及儲能解方案

用電大戶條款將在明年元月正式實施，國內太陽能廠聯合再生（3576）今（20）日與台灣科學園區科學工業同業公會共同舉辦「從用電大戶條款之衝擊-布局企業能源先機」論壇，聯合再生強調，該公司是少數能提供創能、儲能以及系統建置的一站式服務廠商，未來將協助用電大戶解決相關問題。

用電大戶子法預計將於今年11月正式公告，明年元月正式實施。針對經常契約容量超過五千瓩用電大戶，須建置再生能源設備、儲能設備或購買綠電憑證，以滿足適法性。若五年期限內未達成義務量，須繳納代金。

「從用電大戶條款之衝擊-布局企業能源先機」論壇今日在新竹科學園區展開，由台灣科學園區科學工業同業公會主辦，台灣電池協會-綠能儲能應用委員會及聯合再生能源公司共同協辦。

聯合再生表示，此次論壇園區參與情形相當踴躍，聯合再生潘文輝執行長表示，企業使用綠電，例如RE100，都是國際上的趨勢。使用綠電除了可提高企業的競爭力，更可提升企業社會形象，潘文輝並指出，聯合再生也是台灣少數能提供創能、儲能以及系統建置的一站式服務廠商。

聯合再生的董事長特助許文輔則提到，太陽能加儲能完全可以彈性配合法案運作要求，呼籲用電大戶們，既然是既定政策，越快評估越早安心也可享受早鳥優惠方案。