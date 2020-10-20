Cree擬出售LED業務 隆達：不影響合作

全球LED大廠Cree宣布，擬將LED產品事業部（Cree LED）出售給SMART Global Holdings（SGH）達成最終協議，交易價格為3億美元，由於Cree目前是台灣LED廠隆達（3698）最大單一股東，對於Cree的LED事業出售案，隆達表示，不影響雙方合作關係。

Cree 宣布與SMART Global Holdings（SGH）達成最終協議，擬將LED產品事業部出售給SMART，交易價格為 3 億美元。

Cree是在2014年透過私募方式取得13%的隆達股權，目前持有隆達仍有逾8萬張，對於Cree將出售LED產品事業部門，淡出LED照明領域，隆達表示，針對美國Cree將LED事業售予SGH（SMART Global Holdings）一事，隆達電子指出，Cree仍為隆達股東、同時也仍是重要客戶之一，Cree處分LED事業，將不會影響隆達與Cree的合作關係，對隆達的業務財務亦未造成不利影響。

LED業者表示，事實上，Cree自2018年以來，就逐漸朝高科技半導體企業轉型，一方面透過不斷投資擴廠布局碳化矽、氮化鎵等領域，另一方面則逐漸剝離照明和LED相關業務。

此次出售LED產品事實部，國內LED業者認為，這個出售部門動作確立了Cree 將持續從矽走向碳化矽的產業轉型，未來預料Cree會繼續投資半導體領域，以把握新能源汽車、5G、和工業應用領域等成長機會。