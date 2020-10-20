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SK海力士收購英特爾NAND業務 集邦：開啟產業整併序幕

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

SK海力士（SK Hynix）今（20）日宣布將以90億美元收購英特爾（Intel）NAND 記憶體與儲存事業，及位於中國大連專門製造3D NAND Flash的Fab68廠房，預計可在明年底前完成收購，TrendForce旗下半導體研究處指出，這件合併案將可望讓兩家公司在enterprise SSD領域發揮綜效，且開啟NAND Flash產業整併序幕。

根據TrendForce數據顯示，SK Hynix與Intel在今年第2季的營收市占率分別為11.7%及11.5%，分別位於第四名及第六名。若再以產品競爭力詳細區分，以2019年來看，SK Hynix在NAND Flash的強項為mobile領域，其中包含eMCP及eMMC產品，占SK Hynix總NAND Flash營收超過60%。

Intel長年在enterprise SSD領域表現特別優異，不但與Samsung（三星）並駕齊驅，且中國市占甚至超過5成，以NAND Flash所有終端應用來看，enterprise SSD為獲利最佳品項。

以產能面來看，SK Hynix目前NAND Flash投片產能全數位於南韓；Intel的NAND Flash產能則全數位於中國大連。Intel是所有NAND Flash廠商當中最著力推廣採用QLC結構者，預計今年年底前將占其產出逾30%。

以技術面來看，目前Intel仍堅持以Floating Gate為3D NAND Flash的主要生產結構，不同於SK Hynix等其他廠商所採用的Charge Trap結構，在蝕刻的技術難度上有相當差異。

TrendForce認為，SK Hynix取得Intel的3D NAND Flash產能以後，將在enterprise SSD領域的競爭力將大幅躍升，後續著墨的應是如何在Intel與 SK Hynix的不同產品架構間取得平衡，以達到最大綜效。

TrendForce表示，預計SK Hynix在取得Intel產能後，其NAND Flash市占將達20%以上，超越原先排名第二的Kioxia（鎧俠），排名僅次於龍頭Samsung(三星)。

TrendForce強調，需要特別留意的是，這次收購案僅限於3D NAND Flash相關技術與產能，並不包含近期相當受到市場關注的新興記憶體技術3D-XPoint；SK Hynix將依規定向中、美、韓等國政府機關申請許可，預計在明年底前完成收購。

NAND NAND Flash Flash

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