中天換照戰 NCC邀蔡衍明出席聽證會說清楚講明白
國家通訊傳播委員會（NCC）將於10月26日召開中天電視台換照案聽證程序，但因目前輿論兩極化，NCC宣布，為使聽證順利進行、程序完備，將由原本兩位委員林麗雲、王維菁主持，增加一名委員蕭祈宏共同擔任。同時NCC邀請神旺投資董事長蔡衍明親自出席參加聽證。
NCC說明，尊重利害關係人神旺投資選任律師擔任代理人之權利，但因聽證涉及諸多例行營運之事實問題，神旺投資董事長蔡衍明對公司例行營運、經營方針及相關具體細節應有最深入完整之了解，是最適宜參與聽證之人選。本次聽證會除為中天新聞台換照審議程序，亦是NCC與媒體對媒體監理與提升媒體環境之對話機會，利用公私協力及公眾對話機制拉近民眾參與公共事務的距離。因此，NCC誠摯邀請蔡衍明親自出席聽證，共同協力開展公眾對話。
NCC強調，蔡衍明是否親自出席聽證會是權利並非義務，不影響聽證程序之效力及當事人程序利益。
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