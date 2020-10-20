郭台銘：鴻海投資威州承諾不變

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（20）日發布聲明表示，2017 年，美國總統川普建議他評估一個方案，讓鴻海在威斯康辛州建設北美製造總部。 在對話之前，鴻海從未將威州視為潛在投資地點。 很快川普就說服鴻海，讓他們相信威州是投資的好選擇。

他說，自從鴻海與威州開始合作到如今，世界已經發生巨大變化，儘管如此，鴻海對威州的承諾並沒有改變。 市場環境與新冠肺炎疫情大流行，改變了我們的擴張時程表，打亂了我們的製造計劃，生產線也有了調整。 儘管如此，鴻海仍在推進威州專案。

他說鴻海將會繼續與川普總統合作，繼續與地方官員合作，為威州創造更多職位，吸引更多新投資。 會為威州的經濟發展做出貢獻，並深信自己將為威州帶來利益，為社區帶來利益。 如果誰將鴻海當成夥伴看待，也會以夥伴的身份與他們合作。鴻海感謝美國總統及威州絕大多數政治領袖的支援，包括立法、地方選舉及經濟發展官員。

聲明強調鴻海會繼續努力，爭取讓設施早日完工，只要聯邦、州、地方各級政府，像川普總統之前所做的一樣，信守對鴻海的承諾，向科技發展目標挺進——正是這一目標，促使鴻海投資。我們也會信守承諾，讓威州的項目繼續擴張，投資也會繼續。 鴻海威州項目，已經為當地民眾創造福利，隨著專案的推進，隨著公司與威州合作的深入，相信福利會進一步增加。