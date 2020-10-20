快訊

菲國境外移入+3！台商誤診肺炎 漏放返台確診新冠

全新最美區間車恐成「憋尿列車」？台鐵解釋考量因素

郭台銘：鴻海投資威州承諾不變

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（20）日發布聲明表示，2017 年，美國總統川普建議他評估一個方案，讓鴻海在威斯康辛州建設北美製造總部。 在對話之前，鴻海從未將威州視為潛在投資地點。 很快川普就說服鴻海，讓他們相信威州是投資的好選擇。

他說，自從鴻海與威州開始合作到如今，世界已經發生巨大變化，儘管如此，鴻海對威州的承諾並沒有改變。 市場環境與新冠肺炎疫情大流行，改變了我們的擴張時程表，打亂了我們的製造計劃，生產線也有了調整。 儘管如此，鴻海仍在推進威州專案。

他說鴻海將會繼續與川普總統合作，繼續與地方官員合作，為威州創造更多職位，吸引更多新投資。 會為威州的經濟發展做出貢獻，並深信自己將為威州帶來利益，為社區帶來利益。 如果誰將鴻海當成夥伴看待，也會以夥伴的身份與他們合作。鴻海感謝美國總統及威州絕大多數政治領袖的支援，包括立法、地方選舉及經濟發展官員。

聲明強調鴻海會繼續努力，爭取讓設施早日完工，只要聯邦、州、地方各級政府，像川普總統之前所做的一樣，信守對鴻海的承諾，向科技發展目標挺進——正是這一目標，促使鴻海投資。我們也會信守承諾，讓威州的項目繼續擴張，投資也會繼續。 鴻海威州項目，已經為當地民眾創造福利，隨著專案的推進，隨著公司與威州合作的深入，相信福利會進一步增加。

鴻海 威州

延伸閱讀

鴻海威州廠發聲明駁斥外媒 郭台銘加入背書

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

拜登全美民調雙位數領先川普 6大關鍵搖擺州選情仍膠著

郭台銘：做健康事業 增進福祉

相關新聞

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

鴻海（2317）創辦人郭台銘針對在美國威斯康辛州的投資發出聲明，承諾鴻海將繼續致力於完成及擴大在威州的項目和投資，他表示...

熱賣的IPHONE12 隱藏驚喜三顆彩蛋！

目前iPhone 12在中國京東、蘇寧兩大平台預約量超過了百萬支，iPhone 12到貨日期較預定延後一到二週，iPhone 12 Pro則會延後三到四週，較去年iPhone 11延後二到三週來看，顯然iPhone 12在中國，乃至於全球都會熱賣。

郭董：鴻海希望繼續投資威斯康辛州

鴻海集團創辦人郭台銘發布聲明表示，鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，並繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級...

郭台銘：做健康事業 增進福祉

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日在個人粉專發文，就日前歡慶70歲生日提到理想，他說，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視...

二原因 三星一年推三機皇

三星傳出將在今年底發表Galaxy S21系列，這也是三星首次在一年內，連續推出三款旗艦機種，相當罕見。法人分析，三星此...

三星新款旗艦機 擬提前發表

市場傳出，三星明年新款旗艦機Galaxy S21系列擬提前至今年底前發表，對決蘋果新機iPhone 12；法人認為，若三...

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

蘋果iPhone 12與iPhone 12 Pro上周五開放預購，買氣暢旺，其中，iPhone 12 Pro最為搶手，出...

中華電搶客 優惠加碼

蘋果iPhone 12開賣在即，上周台灣大補貼火力全開，中華電信昨（19）日發出最新開賣優惠，加碼送3,600元優惠券，...

鴻海蘋果代工產線傳擴及巴西、印度 力抗紅色供應鏈

印度媒體NDTV旗下的科技網站Gadgets 360指出，巴西國家通訊管理局（ANATEL）的認證文件透露，蘋果主要代工...

國內首家 中華電獲5G標準測試雙認證

中華電信今天宣布，旗下中華電信研究院測試中心取得NCC 5G新無線電法規標準測試雙認證，成為台灣第一家擁有通過NCC I...

台達電再獲新北節能路燈PFI專案 估10年省1.5億電費

台達電（2308）今（19）日宣布，繼2014年獲得新北市北區13個行政區的第一期節能路燈換裝暨維護PFI案（民間融資提...

瑞昱Q3優於預期 法人估賺逾半個股本

IC設計大廠瑞昱（2379）第3季業績優於外界預期，法人估計，該公司第3季每股純益應可達半個股本以上。

熱門新聞

大同經營權之爭將落幕？林文淵：大勢底定將拿六席董事

上市一周 和泰新車狂銷6,600輛

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

大同市場派放話 內定董座林文淵：經營權拿定了

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。