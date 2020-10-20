Pure Storage助攻宏亞 邁向食品智慧製造

國際資料儲存大廠Pure Storage近年來協助許多台灣業者加速數位轉型，包括醫療、網通、半導體等領域，近期更延伸至食品業，幫助老牌食品大廠宏亞（1236）落實智慧製造轉型。Pure Storage表示，宏亞導入FlashArray作為SAP S/4HANA的基礎設備，達成資料減量，打造出高速、高效、穩定的作業環境，讓各部門資訊運作更為順暢。

宏亞以七七乳加、禮坊等品牌聞名，在台灣幾乎無人不知。不過，近年台灣巧克力市場競爭激烈，有高達七成被進口連鎖廠商佔領，宏亞一方面要與擁有全球性規模和資源的品牌競爭，也要面對國內新興業者屢屢推出新品爭奪市場大餅，種種挑戰甚至讓明星產品七七乳加的銷售額衰退到僅有全盛期的三分之一。

宏亞在危機之下決定從基礎開始轉型智慧製造，在2018年投資ERP系統，並採用Pure Storage FlashArray承載SAP S/4HANA系統，讓企業所需的數據管理系統得以充分發揮作用，順暢統整宏亞食品內各部門的運作，結合通路數據，提高產品創新的精準度。七七乳加也在2019年躍升成為台灣巧克力市場市占率第二的產品。

宏亞資訊部經理李嘉斌表示，公司在保有經典產品的同時，也不斷在產品、行銷及銷售上改進及試錯；在Pure Storage為宏亞提供的IT環境下，團隊能無後顧之憂地專注於智慧製造，並在投入創新之際提供源源不絕且高效的儲存與運算能量。Pure Storage也指出，宏亞今年將持續加碼投資建置雙活中心，來保障企業的資料安全並增進企業營運的永續性。

Pure Storage指出，他們所提供的基礎架構能大幅降低儲存資料所佔用的空間，並提高設備投資效益，讓宏亞的IT部門得以大幅減少管理與維護設備的時間與成本，提升IT人員的生產力和創新力，

此外，Pure Storage以資料為基礎的儲存架構為宏亞減少儲存資料所花費的空間，提供超乎預期的空間使用率。在FlashArray上，資料減量比可達到5.2:1，大量節省儲存空間，提高設備投資效益。

Pure Storage也強調，FlashArray能夠快速導入、上線、銜接至SAP S/4HANA，創造最適宜的作業環境，使ERP系統能更全面的整合企業營運資訊，幫助通路行銷規劃、產品創新與品質管理。同時，能運用系統中的生產與銷售資訊來降低庫存水位，以快速少量的生產方式掌控成本支出，即時因應變化迅速的市場需求。

宏亞旗下喜餅品牌「禮坊」也將銷售時點信息（POS）系統架設於Pure Storage的儲存架構上，讓大量且繁雜的銷售資料，能簡單、快速、安全的被儲存與再運用，進而挖掘更多顧客洞察，在市場銷售上創造亮眼的成績。