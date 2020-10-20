鴻海威州廠發聲明駁斥外媒 郭台銘加入背書

美國媒體《The Verge》撰文指控鴻海威州投資案並未落實當初承諾，對此，鴻海集團（2317）反駁雇用員工僅僅只是為了稅收優惠的指控，強調鴻海威州廠現在約有550名員工，且其中九成是當地居民。人在美國的鴻海創辦人郭台銘隨後也發出聲明，強調鴻海將與總統川普合作，繼續攜手地方官員，為威州創造更多職位，吸引更多投資。

The Verge報導，鴻海威州案未如當初承諾進行，且僱傭不少當地員工無事可做，僅僅為了符合租稅補貼而雇用，且在威州經濟發展公司（WEDC）拒絕鴻海申請補貼後，部分員工遭到解雇。

對此，鴻海集團美國分公司發出聲明駁斥，指出威州廠現在約有550名員工，且其中有九成是當地居民。鴻海對於自身在威州的投資感到自豪，儘管WEDC並未給予任何租稅補貼，但過去三年集團已砸下7.5億美元投資。

鴻海指出，新冠肺炎疫情加速了全球技術市場的變化，鴻海今年8月開始與WEDC官員協商談判，儘管談判過程不如預期，但鴻海有信心最終能和WEDC恢復討論並達成協議。

人在美國的郭董隨後也發出聲明，強調鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，並繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級決策者仍然支持鴻海。

郭台銘表示，自鴻海與威州開始合作以來，世界已經發生了很大變化，但是鴻海對州的承諾並未動搖。市場條件和疫情改變了我們擴張的時機，製造計劃的細節以及我們的產品。路線發生了變化，但鴻海一直通過其威州的計劃向前推進。

鴻海集團近期申請租稅抵減遭拒，理由是未達三年前承諾投資100億美元的設廠計畫。且威州政府與鴻海在面板產線從原本10.5代改為尺寸較小的6代線、主要負責單位從鴻海轉變為FII，加上人力聘用數量和最初規畫差異大等三大方向未有共識。