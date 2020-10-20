發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

鴻海（2317）創辦人郭台銘針對在美國威斯康辛州的投資發出聲明，承諾鴻海將繼續致力於完成及擴大在威州的項目和投資，他表示，將繼續與川普總統以及州和地方政府官員合作，創造更多的就業機會。

郭台銘針對鴻海對威州7.5億美元投資、及完成和繼續擴大在威州的項目和投資發表聲明表示，2017年，川普總統建議應該評估在威斯康辛州建立北美製造總部的潛力，在那次對話前，鴻海從未考慮將威州作為任何潛在投資的地點；川普總統迅速說服鴻海認為威州是投資的正確地點。

郭台銘指出，過去3年中，儘管鴻海尚未收到任何獎勵金，但已在威州投資約7.5億美元，自與威州開始合作以來，世界已經發生很大變化，但鴻海的承諾並未動搖；他說，雖然市場條件和新冠肺炎疫情改變擴張的時機、生產計畫和產品的細節，但鴻海一直持續向前推進。

郭台銘重申，鴻海將繼續與川對總統及州和地方政府官員合作，以創造更多的就業機會；鴻海致力於威州的經濟成長，且確信將為威州帶來好處；鴻海將繼續致力於完成和繼續擴大在威州的項目和投資。鴻海的工作已經為威州人民帶來好處，隨著項目的進展及與州政府間夥伴關係的加深，收益只會增加。