快訊

發聲明駁斥外媒 郭台銘：鴻海全力完成及擴大美國威州投資

馬辦提醒蔡英文：關中天若不是本意 別幫蘇貞昌背黑鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
圖為2018年當時鴻海董事長郭台銘（右）和美國總統川普一起參加威州廠破土典禮。 路透
圖為2018年當時鴻海董事長郭台銘（右）和美國總統川普一起參加威州廠破土典禮。 路透

鴻海（2317）創辦人郭台銘針對在美國威斯康辛州的投資發出聲明，承諾鴻海將繼續致力於完成及擴大在威州的項目和投資，他表示，將繼續與川普總統以及州和地方政府官員合作，創造更多的就業機會。

郭台銘針對鴻海對威州7.5億美元投資、及完成和繼續擴大在威州的項目和投資發表聲明表示，2017年，川普總統建議應該評估在威斯康辛州建立北美製造總部的潛力，在那次對話前，鴻海從未考慮將威州作為任何潛在投資的地點；川普總統迅速說服鴻海認為威州是投資的正確地點。

郭台銘指出，過去3年中，儘管鴻海尚未收到任何獎勵金，但已在威州投資約7.5億美元，自與威州開始合作以來，世界已經發生很大變化，但鴻海的承諾並未動搖；他說，雖然市場條件和新冠肺炎疫情改變擴張的時機、生產計畫和產品的細節，但鴻海一直持續向前推進。

郭台銘重申，鴻海將繼續與川對總統及州和地方政府官員合作，以創造更多的就業機會；鴻海致力於威州的經濟成長，且確信將為威州帶來好處；鴻海將繼續致力於完成和繼續擴大在威州的項目和投資。鴻海的工作已經為威州人民帶來好處，隨著項目的進展及與州政府間夥伴關係的加深，收益只會增加。

鴻海 威州

延伸閱讀

陸「做這事」等於幫川普助選？ 3大跡象有利共和黨搶搖擺州票

拜登全美民調雙位數領先川普 6大關鍵搖擺州選情仍膠著

郭台銘：做健康事業 增進福祉

22日舉行終場總統辯論 川普陣營要求改辯「外交政策」

相關新聞

發聲明駁斥外媒 郭台銘：全力完成及擴大美國威州投資

鴻海（2317）創辦人郭台銘針對在美國威斯康辛州的投資發出聲明，承諾鴻海將繼續致力於完成及擴大在威州的項目和投資，他表示...

熱賣的IPHONE12 隱藏驚喜三顆彩蛋！

目前iPhone 12在中國京東、蘇寧兩大平台預約量超過了百萬支，iPhone 12到貨日期較預定延後一到二週，iPhone 12 Pro則會延後三到四週，較去年iPhone 11延後二到三週來看，顯然iPhone 12在中國，乃至於全球都會熱賣。

郭董：鴻海希望繼續投資威斯康辛州

鴻海集團創辦人郭台銘發布聲明表示，鴻海仍將致力於完成威斯康辛州的投資案，並繼續在當地擴大投資，只要美國聯邦、州和地方各級...

郭台銘：做健康事業 增進福祉

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日在個人粉專發文，就日前歡慶70歲生日提到理想，他說，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視...

二原因 三星一年推三機皇

三星傳出將在今年底發表Galaxy S21系列，這也是三星首次在一年內，連續推出三款旗艦機種，相當罕見。法人分析，三星此...

三星新款旗艦機 擬提前發表

市場傳出，三星明年新款旗艦機Galaxy S21系列擬提前至今年底前發表，對決蘋果新機iPhone 12；法人認為，若三...

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

蘋果iPhone 12與iPhone 12 Pro上周五開放預購，買氣暢旺，其中，iPhone 12 Pro最為搶手，出...

中華電搶客 優惠加碼

蘋果iPhone 12開賣在即，上周台灣大補貼火力全開，中華電信昨（19）日發出最新開賣優惠，加碼送3,600元優惠券，...

鴻海蘋果代工產線傳擴及巴西、印度 力抗紅色供應鏈

印度媒體NDTV旗下的科技網站Gadgets 360指出，巴西國家通訊管理局（ANATEL）的認證文件透露，蘋果主要代工...

國內首家 中華電獲5G標準測試雙認證

中華電信今天宣布，旗下中華電信研究院測試中心取得NCC 5G新無線電法規標準測試雙認證，成為台灣第一家擁有通過NCC I...

台達電再獲新北節能路燈PFI專案 估10年省1.5億電費

台達電（2308）今（19）日宣布，繼2014年獲得新北市北區13個行政區的第一期節能路燈換裝暨維護PFI案（民間融資提...

瑞昱Q3優於預期 法人估賺逾半個股本

IC設計大廠瑞昱（2379）第3季業績優於外界預期，法人估計，該公司第3季每股純益應可達半個股本以上。

熱門新聞

大同經營權之爭將落幕？林文淵：大勢底定將拿六席董事

上市一周 和泰新車狂銷6,600輛

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

大同市場派放話 內定董座林文淵：經營權拿定了

鴻海威州投資案重新協商 設備廠爆料量產進度緩慢

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。