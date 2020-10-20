三星新款旗艦機 擬提前發表

市場傳出，三星明年新款旗艦機Galaxy S21系列擬提前至今年底前發表，對決蘋果新機iPhone 12；法人認為，若三星新機提早上陣，有助於雙鴻、大立光、GIS-KY等供應鏈本季業績吃補。

外電指出，今年三星新款旗艦機Galaxy S系列可能命名為Galaxy S21或Galaxy S30，與上一代機種最大的差異，將採用三鏡頭陣列的環繞式蓋板，並有望搭載望遠／潛望鏡四鏡頭技術，大幅提升拍攝效果。

此外，Galaxy S21系列同樣使用最新的熱板（VC）散熱解決方案，以降低第五代行動通訊（5G）高速行動網路所帶來的熱挑戰，同時沿用過去頗受好評的屏下指紋辨識功能，並導入新一代辨識面積更廣的技術。

針對三星新機動態，供應鏈業者均不予置評。據了解，Galaxy S21系列的散熱模組由雙鴻負責供貨，GIS供應屏下指紋辨識模組，大立光為其高階鏡頭供貨商，一旦三星確認年底發表新機，近期供應鏈就必須開始緊急備貨。

針對本季營運展望，大立光執行長林恩平日前表示，「10月拉貨動能與9月差不多，目前11月還看不到，不確定性高。」他透露，因為有客戶（意指華為）將高規鏡頭訂單停掉，本季產能將很難滿載。外界預期，雖然蘋果新款iPhone已啟動拉貨，但從大立光10月出貨預估來看，市場預期，11月才有機會出現明顯回溫，新機拉貨動能是否一路延續至明年初，仍待觀察。

雙鴻今年前三季合併營收85.63億元，年增14.6%，目前雙鴻的熱板月產能來到600萬片。