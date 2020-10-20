聽新聞
test
0:00 / 0:00
二原因 三星一年推三機皇
三星傳出將在今年底發表Galaxy S21系列，這也是三星首次在一年內，連續推出三款旗艦機種，相當罕見。法人分析，三星此舉除了迎戰蘋果新機外，更重要的是趁華為體虛，積極搶攻市占率。
回顧三星今年產品發表狀況，今年初因新冠肺炎疫情肆虐全球，導致Galaxy S20系列銷售慘遭滑鐵盧，連帶相關供應鏈也遭砍單，日前才剛推出的Galaxy Note 20銷售量雖稍有回升，但銷售量仍無法與主流機種S系列相比，讓三星相當頭痛。
為力挽狂瀾，三星今年有可能改變銷售策略，讓Galaxy S21系列提早亮相，一方面正好與蘋果新機對決，另一方面，也可趁華為新機缺乏關鍵零組件的時候，搶占全球市占率，奪回智慧手機出貨龍頭寶座。
由於華為新款智慧手機缺乏關鍵的處理器，未來極可能發生缺貨、斷料等問題，銷售量隨之受到影響，目前已有研調機構估計，華為明年出貨量恐銳減四成，三星將取而代之，成為全球智慧手機銷售龍頭。
法人表示，下半年部分區域的疫情已有趨緩，加上5G滲透率日益提升，品牌廠仍積極推出新品，刺激換機力道提升，有望帶動相關供應鏈業績進補。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言