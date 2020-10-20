二原因 三星一年推三機皇

三星傳出將在今年底發表Galaxy S21系列，這也是三星首次在一年內，連續推出三款旗艦機種，相當罕見。法人分析，三星此舉除了迎戰蘋果新機外，更重要的是趁華為體虛，積極搶攻市占率。

回顧三星今年產品發表狀況，今年初因新冠肺炎疫情肆虐全球，導致Galaxy S20系列銷售慘遭滑鐵盧，連帶相關供應鏈也遭砍單，日前才剛推出的Galaxy Note 20銷售量雖稍有回升，但銷售量仍無法與主流機種S系列相比，讓三星相當頭痛。

為力挽狂瀾，三星今年有可能改變銷售策略，讓Galaxy S21系列提早亮相，一方面正好與蘋果新機對決，另一方面，也可趁華為新機缺乏關鍵零組件的時候，搶占全球市占率，奪回智慧手機出貨龍頭寶座。

由於華為新款智慧手機缺乏關鍵的處理器，未來極可能發生缺貨、斷料等問題，銷售量隨之受到影響，目前已有研調機構估計，華為明年出貨量恐銳減四成，三星將取而代之，成為全球智慧手機銷售龍頭。

法人表示，下半年部分區域的疫情已有趨緩，加上5G滲透率日益提升，品牌廠仍積極推出新品，刺激換機力道提升，有望帶動相關供應鏈業績進補。