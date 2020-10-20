郭台銘：做健康事業 增進福祉

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日在個人粉專發文，就日前歡慶70歲生日提到理想，他說，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視飲食，做對增進人類福祉的健康事業，他也說，「鴻海科技日非常好，也希望大家繼續支持鴻海公司」。並用標籤「70人生才開始勢如破竹」，「人人都是自己人生的領頭羊」。

郭台銘說，這兩天非常感謝大家對他的生日祝福，70年來的人生，最開始是為了錢工作，後來為了興趣工作，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視飲食，做對增進人類福祉的健康事業；一路走來，怨嘆老天爺奪走我的摯親，但也要感激老天爺為我翻開新頁，感謝所有家人對我的照顧，朋友們的支持，同仁們的努力，還有所有在社群上或各地鼓勵的朋友，他說，鴻海科技日非常好，也希望大家繼續支持鴻海公司。

郭台銘說，70歲生日有份寓意深遠的禮物，是一座「領頭羊」藝術作品，執行這個計畫的蔡先生與他有一面之緣，也是一位創業家，由於他喜愛藝術，覺得台灣新一代的藝術家沒有太多曝光機會，他以他的商業頭腦，打造平台，他認為，創業家應該在各行各業創造更多價值。