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中華電搶客 優惠加碼

經濟日報 / 記者黃晶琳╱台北報導

蘋果iPhone 12開賣在即，上周台灣大補貼火力全開，中華電信昨（19）日發出最新開賣優惠，加碼送3,600元優惠券，同時加碼iPhone 12補貼，調降購機價格，綁約48個月，最多加碼補貼3,900元，增加更多零元購機選項，拉齊與遠傳購機價格水位，拉近與台灣大購機價格差距。

iPhone 12上市，電信業者強打超長綁約期48個月，高資費1,399元及1,599元兩個資費，是業者重押手機補貼資源的關鍵資費，更是搶高資費5G用戶的一級戰區。

上週電信業者iPhone 12資費出爐，業者紛紛祭出零元方案，電信三雄中台灣大補貼金額最高，最多甚至較其他業者高出7,300元，可說是補貼火力全開。

資費 iPhone 12 iPhone

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