郭台銘慶70歲生日 希望大家繼續支持鴻海

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（19）日在個人粉專發文，就日前歡慶70歲生日提到理想，他說「70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視飲食，做對增進人類福祉的健康事業」，也說「鴻海科技日非常好，也希望大家繼續支持鴻海公司」。並用標籤「70人生才開始勢如破竹」，「人人都是自己人生的領頭羊」。

郭台銘粉專發文全文如下：

對於人生我真心感謝

這兩天非常感謝大家對我的生日祝福，70年來的人生，最開始是為了錢工作，後來為了興趣工作，70歲開始是要朝理想工作，維持運動，重視飲食，做對增進人類福祉的健康事業；一路走來，怨嘆老天爺奪走我的摯親，但也要感激老天爺為我翻開新頁，感謝所有家人對我的照顧，朋友們的支持，同仁們的努力，還有所有在社群上或各地給我鼓勵的朋友～鴻海科技日非常好，也希望大家繼續支持鴻海公司！

70歲生日有份寓意深遠的禮物，是一座「領頭羊」藝術作品，執行這個計畫的蔡先生與我有一面之緣，也是一位創業家，由於他喜愛藝術，覺得台灣新一代的藝術家沒有太多曝光機會，他以他的商業頭腦，打造平台，我認爲創業家應該在各行各業創造更多價值。

收到的作品是第70號名為「虎與狐～勢如破竹」，感謝王立偉老師的創作，技藝高超！其他領頭羊的作品曾在台中歌劇院、涵碧樓、誠品等等地方展出，也已有許多被民眾收藏，希望大家都可以多關注年輕ㄧ輩的藝術創作者。

作品涵意：靈感來源是因為郭台銘屬虎，鴻海的全球品牌叫做「Foxconn」，在現代的經營環境中，必須同時擁有狐狸的靈活和力震山河的虎威，才有可能在物競天擇中生存下來。郭台銘常被比喻為成吉思汗，意思是「世界的統治者」，因為他所開創出的鴻海帝國，橫跨全球，規模驚人，只有上溯到快八百年前，才能看見相同的擴張霸氣與雄圖大業。趕在偶像郭董事長70大壽另加上竹子（竹子(ta ke)會帶來好運與長壽）未來領導各界能像老虎一樣勢如破竹之意。

台灣各行各業有很多領頭羊，以藝術創作跨過層層野嶺。以心為軌，連起一座島嶼；以地為緣，尋覓一份真摯。無論多崎嶇險峻的山路仍堅毅不拔的往上爬，如同『領頭羊』的優雅身段，喻依在過程中無論經歷多少挫折困難，仍堅持撐起目標努力實踐，最終將成為該領域的領導者。RAM PIECE藝術公仔系列，由Yizhan Art Gallery 藝站當代藝廊攜手百位台灣藝術家合作，以公仔模式呈現，每隻皆由藝術家親手繪製原創打造獨一無二作品，讓台灣當代年輕藝術家被世界看見！