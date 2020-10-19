M31本季業績可望攀峰 帶動全年創新高

矽智財（IP）業者M31（6643）第3季業績創歷史新高，法人估計，該公司本季業績可望持續攀峰，帶動全年業績上看9.5億元以上，創歷史新高。

M31第3季合併營收為2.7億元，季增近三成，年增0.4％，創歷史新高，累計前三季合併營收為6.76億元，年增8.9％，上半年每股純益為3.97元。依照過往營運軌跡來看，M31下半年業績表現通常都會明顯優於上半年。

法人認為，M31第4季業績有機會持續成長，主要是晶圓代工客戶方面的案件將於年底收尾，另外在IC設計客戶方面，也有先進製程案件貢獻。

同時，在量產權利金收入方面，M31今年前三季的相關業績，已經超過去年全年的相關收入，成長幅度超過整體公司平均水準。

法人指出，M31今年應可賺進一個股本，不過還要考慮新台幣匯率波動帶來的衝擊程度。