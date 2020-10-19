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國內首家 中華電獲5G標準測試雙認證
中華電信今天宣布，旗下中華電信研究院測試中心取得NCC 5G新無線電法規標準測試雙認證，成為台灣第一家擁有通過NCC IS2051與PLMN12 TAF認證實驗室的電信公司。
未來，中華電信將可提供5G 新無線電基地台及寬頻終端設備業者國家通訊傳播委員會（NCC）型式認證以及設備入網、性能測試等服務，協助5G產業開發更多元的服務，同時符合相關標準認證服務的需求，擴大5G產業的垂直應用發展。
NCC於今年4月公告行動寬頻業務新無線電基地台射頻設備技術規範（IS2051）與行動寬頻業務新無線電寬頻終端設備技術規範（PLMN12），要求具有5G 新無線電（NR, New Radio）功能的設備須取得型式認證始能於台灣合法販售。
對此，中華電信研究院測試中心已通過NCC IS2051以及PLMN12標準認證，成為全台首家通過5G NR標準雙認證的電信業者。
中華電信研究院測試中心除了擁有5G NR測試能量外，還具有NB-IoT、WiFi無線、光纖與光纜等設備測試服務；另外在設備資通安全方面，也提供網路攝影機、數位機上盒、行動通信增波器資通安全等測試服務，為設備商與企業客戶的資通安全把關。
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