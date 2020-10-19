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台達電 再獲新北節能路燈PFI專案

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

台達電（2308）今（19）日宣布，繼2014年獲得新北市北區13個行政區的第一期節能路燈換裝暨維護PFI案（民間融資提案）後，今年再次獲得同區為期十年的二期專案，於今年10月接續啟動，將換裝該區總計約11萬餘盞的路燈，預計十年期間可為新北市節省約新台幣1.5億元用電支出，其中8,500盞路燈將升級連網功能，而先進的多元應用智慧共桿設計，可為未來擴充預作準備，為智慧城市發展建立完善的基礎設施。

台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，很高興台達在完成前一期六年的服務後，產品的品質及專案管理能力受到肯定，再為新北市提供下個十年的服務。路燈在結合物聯裝置及資通訊科技後，可以提供許多道路照明以外的創新加值服務，例如監視器、電動車充電樁、微型氣象站、號誌、互動觸控螢幕等，讓路燈成為智慧城市重要的資訊節點，相信台達的LED智慧路燈解決方案能為智慧城市打下良好的基礎。

此案台達將依契約分批置換總數約11萬盞的老舊燈具，預計未來十年期間可為新北市節省約新台幣1.5億元用電支出，其中8,500盞路燈坐落於燈具故障難以回報之路段，則將升級為可連網的智慧路燈，連結市府的即時管理系統，提升路燈的維護效率，而幾處常因急降雨導致淹水之車行地下道則增設水情偵測系統，即時回報道路現況，幫助智慧交通的調度。同時，指定路段也預留了可擴充物聯裝置的智慧共桿設計，加速未來智慧城市延伸應用的建置。

台達自2010年開始發展LED智慧路燈解決方案，於2014年獲得當時全台單一最大的新北市節能路燈換裝暨維護PFI案（民間融資提案），六年下來共計為新北市節省11.1億度電。PFI案是以服務為導向的合作模式，由企業投資興建公共設施，營運期間市府依燈具效能、換裝品質及廠商服務績效付款。對政府而言可以有效運用預算、減少管理成本，而民眾也可獲得品質穩定的服務，達到政府、民眾、企業三贏的局面。

除了新北、台北、桃園、台中、台南、高雄等城市，台達也在澳洲、英國、荷蘭、泰國、越南、印尼等地提供LED節能路燈解決方案，累計已在全球安裝超過80萬盞LED路燈。除了高節能、高品質的LED燈具，多年也累積了眾多指標性專案執行經驗，成為智慧城市基礎建設的可靠夥伴。

台達電 智慧城市 LED

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