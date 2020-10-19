iPhone 12 Pro預購優於預期 郭明錤看好出貨比重上升

iPhone 12全球兩大主要市場美國與中國大陸預購都出現人氣爆棚盛況，知名蘋果分析師、天風證券郭明錤預估，iPhone 12與12 Pro開賣後首周銷售量為700-900萬台，其中，12 Pro 因預購量優於預期，上調出貨量比重至三成。

iPhone 12與12 Pro上周在全球展開預購，郭明錤今（19）日出示最新研究報告，基於全球iPhone 12預購狀況，判斷後續出貨量預估。

郭明錤預估，iPhone 12與12 Pro開賣後首週銷售量為700-900萬台，低於上一代iPhone 11系列的1,000–1,200萬台，以及 iPhone 6s 1,300萬台、 iPhone 6系列的1千萬台，主要是因12 Pro初期供應不足限制首週銷量。

不過，由於本次蘋果將四款機種分成兩次販售，繼iPhone 12與12 Pro 10月開賣後，iPhone 12 mini及12 Pro Max將於11月展開預購並上市，因此就今年首波銷售量與前幾年相比仍有爭議。

郭明錤認為，iPhone 12 mini及12 Pro Max的預購訂單及首週銷量將低於iPhone 12與12 Pro。

iPhone 12系列四款機種今年第4季出貨佔比方面，預期iPhone 12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max分別為10–15%、30–35%、30–35%與15–20%。

郭明錤指出，調降iPhone 12 mini 出貨比重主因該機不支持SIM卡與配備小尺寸顯示器，故預期在中國市場需求較低，而12 Pro則因預購訂單優於預期，故調升出貨比重。

不過，由於iPhone 11降價，影響部分iPhone 12預購需求，導致目前不少國家12系列運送時間約在5-10天，預購需求低於預期。