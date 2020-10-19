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瑞昱Q3優於預期 法人估賺逾半個股本

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照

IC設計大廠瑞昱（2379）第3季業績優於外界預期，法人估計，該公司第3季每股純益應可達半個股本以上。

瑞昱9月業績創新高，第3季業績季增近三成，法人指出，該公司近期業績成長動能，主要來自於消費性領域，如TWS真無線藍牙、LCD TV等。不過因為低毛利率的消費性產品比重提升，預估該公司第3季毛利率可能下滑，每股純益可能約略超過5元。

展望本季，法人估計，瑞昱營收可能季減5％以內，呈現淡季不淡局面，另外，產品組合也可望改善。

法人認為，新冠肺炎疫情促使智慧家庭應用發展，瑞昱的產品線包含 WiFi、乙太網路、LCD TV、藍牙等，與智慧家庭裝置關連度高，明、後年應可陸續看到各網路晶片規格升級循環啟動，相關趨勢將帶動瑞昱評價提升。

瑞昱 毛利率 藍牙

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