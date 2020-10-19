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郭明錤：iPhone 12 Pro預購優於預期

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。 路透／蘋果提供
iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。 路透／蘋果提供

天風國際證券分析師郭明錤今（19）日發布報告表示，他對iPhone 12與12 Pro預購的檢視與估算如下：

一、我們估計開放預購後24小時內的預購訂單達到170–200萬部（vs. iPhone 11系列的50–80萬部 & iPhone 6系列的400萬部）。

二、我們認為，受歡迎的iPhone 11降價影響iPhone 12預購需求，故目前大部分國家的iPhone 12運送時間約在5–10天，預購需求低於預期。

三、因Apple核心粉絲初期偏好高端機型、受益於中國強勁需求與即將來臨的歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期。 大部分國家的iPhone 12 Pro運送時間為2–4個禮拜，來自中國的需求佔全球35–45%。 中國預購需求強勁原因包括：(1) 因華為禁令故部分高端機需求移轉、(2) 5G基礎建設較普及有利行銷。

至於iPhone 12與12 Pro上周預購後，他對iPhone 12系列相關的新預測如下：

一、我們估計iPhone 12與12 Pro開賣後首週末銷售量為700–900萬部 (vs. iPhone 11系列的1,000–1,200萬部 & iPhone 6S系列的1,300萬部 & iPhone 6系列的1,000萬部)。 iPhone 12 Pro的初期供應不足，限制了首週末銷量。

二、 我們認為iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購訂單與首週末銷售量將低於iPhone 12與12 Pro。

三、我們預估iPhone 12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max的4Q20出貨佔比，分別為10–15%、30–35%、30–35%與15–20%。 調降iPhone 12 mini出貨比重原因為不支援雙SIM卡與配備小尺寸顯示器，故預期在中國市場需求較低，調升iPhone 12 Pro出貨比重原因為，預購訂單優於預期。

iPhone iPhone 12 Pro

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