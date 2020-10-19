印度股利匯出 有機會適用租稅協定

過往台商於印度經商，於當地賺取的盈餘或利潤要匯出印度時，都須課徵約20%的股利分配稅（dividend distribution tax，自2020年4月起已廢除），由於納稅義務人是發放股利的子公司，因此無法適用相關租稅協定中股利上限稅率。然而，近期一件印度法院的判決，卻提出並顛覆了此一通常見解。

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示，這個判決認為依照一般租稅協定中的適用原則，並未排除股利分配稅適用租稅協定，而且該股利所得由誰負擔與租稅協定中股利條款的適用無關。

蘇宥人指出，本案具有劃時代的重大意義，由於股利分配稅在印度實施將近20年，且相關租稅協定能否適用與是一個長久以來的爭議，在這個第一次有利於納稅義務人的判決中，顯示出印度相關稅務上的認定仍須回歸於經濟實質，股利分配稅本質上而言仍為針對「所得」所課徵的稅負，因此相關租稅協定中股利條款上限稅率的適用，不應僅因為納稅義務人的不同而無法適用。

蘇宥人提醒，相關個案見解是否能被稅捐行政機關或是後續上訴審法院採用，仍有待進一步觀察；另外，雖然股利分配稅自2020年4月起已廢除，但針對過往2020年3月前不論是在行政救濟當中或其他未確定案件，已經依照印度國內法報繳股利分配稅者，都可思考並進一步評估是否有相關退稅申請的機會，以免負擔不必要的稅負成本。