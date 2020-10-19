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iPhone 12系列將開賣 郭明錤估首周末銷量700~900萬支

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
蘋果iPhone 12系列新機開放預購。圖／PChome 24h購物提供
蘋果iPhone 12系列新機開放預購。圖／PChome 24h購物提供

蘋果iPhone 12系列新機開放預購，天風國際證券分析師郭明錤今(19)日最新報告表示，預估iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支，較iPhone 11系列的1,000~1,200萬支低，主要是受iPhone 12 Pro的初期供應不足影響 ，限制首周末銷量。

郭明錤指出，預估開放預購後24小時內的預購訂單達170~200萬支，較 iPhone 11系列50~80萬支高，但較iPhone 6系列的400萬支低；由於iPhone 11降價，影響iPhone 12的預購需求，目前大部分國家iPhone 12運送時間約5~10天，預購需求低於預期。

郭明錤強調，因Apple核心粉絲初期偏好高端機型、受惠於中國強勁需求、及歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期，大部分國家iPhone 12 Pro運送時間為2~4周，其中，中國的需求占全球35~45%，中國預購需求強勁原因包括華為禁令下部分高端機需求移轉、5G基礎建設普及有利行銷。

針對新機的銷售預測上，郭明錤預估，iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700~900萬支，較 iPhone 11系列1,000~1,200萬支低，也較 iPhone 6s系列1,300萬支，及 iPhone 6系列的1,000萬支低。

另外，預估iPhone 12 mini、12 Pro Max的預購訂單與首週末銷售量將比iPhone 12、12 Pro低；預估iPhone 12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max第4季出貨占比分別為10~15%、30~35%、30~35%與15~20%。

郭明錤說，調降iPhone 12 mini出貨比重原因為不支持雙SIM卡、與配備小尺寸顯示器，預期在中國市場需求較低，調升iPhone 12 Pro出貨比重原因為預購訂單優於預期。

iPhone iPhone 12 Pro 郭明錤

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