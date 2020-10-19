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市場看DRAM有望逐漸落底 外資力挺南亞科走強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
南亞科董事長吳嘉昭（本報系資料庫）
南亞科董事長吳嘉昭（本報系資料庫）

DRAM南亞科（2408）今年第3季業績雖然低於市場預期，不過，在全球前3大記憶體廠對明年資本支出均轉趨保守下，市場看好DRAM產業可望落底，10月以來外資法人大動作買超南亞科，推升該股近期走強，今（19）日盤中股價仍一度上漲逾3%。

國內產業分析師也指出，目前市況看來，明年上半年全球DRAM的供給成長有限，供應商庫存持續降低，DRAM 產業即將落底。分析師指出，在DRAM產業供給方面，全球前三大DRAM廠，包括三星、SK海力士及美光今年資本支出已轉為相對先前保守，估計明年上半年的供給成長有限，且供應商庫存持續降低中。

在DRAM產業需求方面，儘管Server DRAM受到雲端以及企業客戶庫存偏高影響，今年第4季報價跌幅仍高達約15%，但第4季各大手機廠將推出5G新機爭取市占，將推升DRAM手機搭載量並提升需求，因此，第4季Mobile DRAM報價跌幅僅 0~5%，PC DRAM將受惠商用NB以及Chromebooks出貨成長，消費型DRAM則受惠車用市場回溫以及新品上市，需求亦見改善。今年第4季整體DRAM報價平均跌幅約10%，並未較第3季持續擴大。

由於市場看好未來記憶體市況有望逐漸落底，外資法人9月買超南亞科逾4萬張，10月以來也買超該股逾2.6萬張，在外資買超下，南亞科股價今（19）日早盤一度上漲逾3%，股價高點來到62.3元，短線有機會向上挑戰前波高點63.3元。

DRAM 南亞科

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