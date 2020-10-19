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雙11倒數計時 陸股ETF投資契機浮現

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

中國大陸經濟數據轉好，8月零售消費數據半年來首次擺脫衰退，比去年同期成長0.5%，幅度雖小，意義重大，也預告即將來臨的雙11消費力道值得期待。中信投信建議，要精準掌握年底前這波電商題材，投資人得慎選電商成分比重較高的陸股ETF。

中信中國50（00752）經理人葉松炫分析，從剛剛結束的中國十一黃金周可見，中國消費復甦力道明顯，全國零售和餐飲重點監測企業銷售金額約為1.6兆人民幣，日均銷售額比去年同期增長約4%，且各景點旅遊人潮擠爆，隱隱可見報復性消費的影子，對於接棒上場的雙十一來說也預示吉兆。

葉松炫指出，中國零售數據持續好轉，並以電商的零售成長最引人注意。根據中國國家統計局資料，今年1至7月，全國網上零售總額同比增長9%。另一方面中國指標性電商阿里巴巴*、京東*等，今年股價持續挺進，屢屢突破歷史新高。

葉松炫分析，9月雖然略為回檔，但今年以來陸股爆發力仍頗具看頭，以MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數為例，今年以來至10月15日的報酬率仍有19%。多檔新經濟類股頻創新高是主要推力，比如阿里巴巴、騰訊*、美團點評*等；尤其阿里巴巴近期好消息不斷，不僅旗下子公司螞蟻金服即將上市，市值上看2000億美元，中國境內投資人對於螞蟻金服的預先認購已爆出搶購潮，屆時有望拉抬母公司股價。

多數陸股指數其成分股以金融、傳產為重，囊括阿里巴巴、京東、拚多多*等重量級電商的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數，電商就佔指數權重超過四分之一，意味該指數表現深受中國電商股價影響。根據彭博統計，從2014年起到2020年8月底為止，該指數每年第四季，11月的表現都相對突出，代表雙11帶動下，線上經濟股價皆頗有表現。中信投信建議，有意參與雙11投資契機的投資人，不妨多加留意追蹤MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數的中信中國50（00752）。

阿里巴巴 電商

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