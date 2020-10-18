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2020 FunPark創意說故事 總冠軍出爐

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，今年5G正式開台，要成為資通訊首航者，更要以優質的數位內容實現5G創新應用，連續舉辦今年進入第8屆的「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」，讓孩子藉由賽事故事創作培養創作能力，進而結合數位能力讓故事能有更生活的呈現，今年「考試怪獸」、「地球大烤箱」、「美食奇遇記」等拿下不同年級第一名。

中華電信表示，「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」是素有「兒童界的諾貝爾文學獎」之稱的繪本創作賽事，在兒童界一直是年度創作賽事，今年除維持往年國小低、中、高年級與國小反毒創作組外，特別增開英語朗讀組，雖然受國際疫情影響延後開跑，徵件成果依舊豐碩，國小組、反毒創作組、英文朗讀組報名數逾1,600件。

「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」今天舉行頒獎典禮，中華電信總經理郭水義總經理、教育、文化領域的立法院委員蘇巧慧到場參加。

中華電信表示，今年強打數位文創加上配合政府打造台灣成為雙語國家政策發展，全球知名的Scholastic美國學樂出版集團，也是全美最大童書出版社合作增加「英文朗讀組」組別與獎項，提供六篇精選閱讀讀本篇章讓孩童朗讀參賽，帶動全台灣孩童學習英語的風氣並鼓勵孩童自小跨足國際，培養國際語言能力，英文朗讀組由台北西門國小四年級王敏恩榮獲第一名，英文發音純正語調生動，令在場評審驚艷。

此外，政府一路推動校園反毒教育，「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」於2016年與法務部、教育部、衛生福利部食品藥物管理署三部會合作，於賽事中加入「反毒創作組」，希望透過這個賽事除了能第一時間讓家長與孩子能了解反毒的常識，進而創作反毒故事，用淺顯易懂的說故事行銷方式，讓更多人識毒與拒毒，並且將最後獲獎團隊的作品由慈濟志工利用早自習時間深入各國小推廣反毒，並且成功地推廣到偏鄉地區，這些年獲得很不錯的迴響，也讓整體賽事也更具指標性與教育意義。

法務部指導的反毒創作組第一名與新增反毒創作組「最佳表演獎」獎項皆由作品「羊羊得意」獲獎，透過小綿羊與狼等動物角色扮演，以豐富的背景融入音樂、舞蹈、歌唱等互動演出方式，吸引在場人所有的目光注視。讓大家了解教育孩子從小培養「識毒力」。

「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」「國小低／中／高年級組」本次參賽作品相當豐富，中華電信表示，低年級組方面，很多孩童雖然年紀較小，所能使用的語彙不多，但是在作品的敘事性與流暢度上，已經具備完整故事架構，其中不乏有環境保護議題的倡導。低年級第一名得獎作品「考試怪獸」參賽者透過想像力與奇幻敘事手法，將孩童最頭痛的課題「課後複習」以活潑可愛的想像力展現，透過擬人化形象的改變，將主人翁的心境轉換表達的貼切且饒富趣味，可以看出低年級小朋友雖然詞彙表達簡易，但同時卻也是想像力最豐沛的年齡。

中華電信指出，中／高年級組作品，由於參賽者文字能力較為成熟，文本建構都有相當程度的展現，中年級第一名得獎作品「地球大烤箱」以全球暖化議題為主軸，更特別加入科技藝術元素，達成宣導之目的。讓保護地球不再只是口號，而是我們日常生活中的一種好習慣！高年級第一名得獎作品「美食奇遇記」讓孩子懂得惜食，就從跟食物培養感情開始是整齣戲劇的重點。每個食物只要細心品嘗，總能感受到全世界最棒的味道。

中華電信 繪本

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