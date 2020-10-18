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大眾集團董事長簡明仁涉假交易 500萬交保

經濟日報 / 記者賴佩璇蔡翼謙／台北報導
大眾集團董事長簡明仁（中）被控以不實信用狀，詐騙銀行押匯卅二億元，被檢方依違反銀行法交保五百萬元。記者曾原信／攝影
大眾集團董事長簡明仁（中）被控以不實信用狀，詐騙銀行押匯卅二億元，被檢方依違反銀行法交保五百萬元。記者曾原信／攝影

台塑創辦人王永慶女婿、大眾集團董事長簡明仁，被控以假交易向中國農民、中國建設銀行申請不實信用狀，再持外匯單向美商富國銀行台北分行辦理押匯32億元，台北地檢署認為，簡男利用詐術使銀行交付財物，昨（17）日依違反銀行法命簡男交保500萬元、限制出境。

據了解，簡明仁偵訊時否認有詐騙銀行，且銀行並無實害發生，整起押匯過程都已向檢察官說明，他昨天清晨近7時走出地檢署時，面對媒體微笑避談，接著坐車離去。

同案約談的大眾集團子公司、三希科技前董事吳亦村120萬元交保、大眾集團特助王繼賢（廣仁科技前負責人）50萬元交保、大眾集團出納李慧玲30萬元交保，另三名證人訊後請回。

大眾控發出重訊表示，全力配合調查，對公司財務業務並無影響。大眾控上周五（16日）股價收在13.3元。

檢調獲報，大眾集團旗下廣仁科技及位於大陸的才眾電腦，涉隱匿2014至2015年關係人交易，且兩家子公司交易未揭露於母公司大眾電腦財報中。

廣仁科技與才眾電腦簽訂CPU（電腦中央處理器）交易契約，才眾電腦持交易契約向中國農民銀行及中國建設銀行申請信用狀，再向美商富國銀行辦理32次出口押匯，金額32億元。

司法實務上，詐欺構成要件是施用詐術、使人交付財物，屬於實害犯，與背信罪只論處結果犯不同，若本案簡明仁若真有施用詐術，但犯後已清償款項，銀行端本身並無實質損失，未來論罪科刑，還有空間。

中國 簡明仁 農民

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