聽新聞
test
0:00 / 0:00

簡明仁曾坦承：不適合做生意

經濟日報 / 記者 李孟姍

台塑創辦人王永慶女婿、大眾集團董事長簡明仁因涉及假交易，再度受到外界矚目。

簡明仁現年73歲，是美國加州柏克萊大學電機工程博士，曾在美國韋恩州立大學任教、進入有「電信殿堂」之稱的貝爾實驗室工作，但他選擇回到台灣創業，與妻子王雪齡創辦大眾電腦。

若外界問起王永慶有沒有對他指點經商之道，早期大眾電腦風光時，簡明仁不免侃侃而談，不過大眾電腦營運像洗三溫暖，自1997年攀上121元高峰後，接連受亞洲金融危機、電腦市場成長趨緩、全球金融危機等影響，加上簡明仁曾主張深耕台灣，導致西進晚人一步，最終失去報價優勢，在2004年大眾電腦改以大眾投控名義掛牌交易，但目前股價僅在票面浮沉。

簡明仁的友人曾說，簡明仁很想做給王永慶看，只是他經營管理上，還是缺那麼一味，他比較像學者，一切束縛似乎在王永慶辭世那刻開始起了質變，簡明仁苦撐大眾集團、力圖中興的理由，似乎已不存在。

簡明仁多年前撰寫一篇文章〈跋〉，裡頭提到：「明明知道世事人情的不可信，卻總是反覆掉進這種陷阱，我也終於發現，自己並不適合親自做生意，因為我一向律己嚴、待人寬，留人餘地，贊同和平共存的理念，但商場卻如戰場，只能論成敗。」

簡明仁 王永慶 美國

延伸閱讀

廣仁董事長簡明仁昨夜抵北檢複訊 今500萬元交保

王永慶女婿廣仁科技董座簡明仁涉財報不實 漏夜偵訊

「假交易真出口押匯」 廣仁董事長簡明仁遭搜索約談

具膠狀丶黏稠感的食物就有膠原蛋白？專家教你分辨

相關新聞

郭台銘低調赴美 宣傳唾液快篩機

鴻海創辦人郭台銘中秋連假前低調赴美，由於美總統大選將近，郭董一舉一動備受關注。

簡明仁曾坦承：不適合做生意

台塑創辦人王永慶女婿、大眾集團董事長簡明仁因涉及假交易，再度受到外界矚目。

大眾集團董事長簡明仁涉假交易 500萬交保

台塑創辦人王永慶女婿、大眾集團董事長簡明仁，被控以假交易向中國農民、中國建設銀行申請不實信用狀，再持外匯單向美商富國銀行...

鴻海攜手裕隆大秀電動車平台 卻一首歌逼哭裕隆老臣？

眾所矚目的第一屆鴻海科技日HHTD 2020，初登場大秀中唯一主角，由電動車（EV）開放平台獨挑大樑。這個名為MIH的EV軟硬體開放平台，由台灣ICT龍頭鴻海科技集團，與深耕汽車近70年的裕隆集團聯手打造。

台積電製程不斷推進 牽動科學園區發展

晶圓代工廠台積電製程技術不斷推進，同時牽動著台灣科學園區發展。繼7奈米量產推動中科近3年快速成長，台積電5奈米今年下半年...

赴美設廠 台積電積極準備

美國大選前夕，晶圓代工龍頭台積電赴美設廠計畫又被提及。台積電昨（16）日表示，赴美設廠「積極準備中」，期待藉此專案為客戶...

熱門新聞

邰智源擔任一日星宇機務師 員工狂讚張國煒羞喊：別再吹了

鴻海攜手裕隆大秀電動車平台 卻一首歌逼哭裕隆老臣？

租到房東過世就送房 72歲屋主曝已「700萬成交」還娶了25歲妻

iPhone 13設計大爆料 瀏海變小Touch ID回歸

台積電製程不斷推進 牽動科學園區發展

鴻海攻電動車 打造「新安卓」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。