簡明仁曾坦承：不適合做生意

台塑創辦人王永慶女婿、大眾集團董事長簡明仁因涉及假交易，再度受到外界矚目。

簡明仁現年73歲，是美國加州柏克萊大學電機工程博士，曾在美國韋恩州立大學任教、進入有「電信殿堂」之稱的貝爾實驗室工作，但他選擇回到台灣創業，與妻子王雪齡創辦大眾電腦。

若外界問起王永慶有沒有對他指點經商之道，早期大眾電腦風光時，簡明仁不免侃侃而談，不過大眾電腦營運像洗三溫暖，自1997年攀上121元高峰後，接連受亞洲金融危機、電腦市場成長趨緩、全球金融危機等影響，加上簡明仁曾主張深耕台灣，導致西進晚人一步，最終失去報價優勢，在2004年大眾電腦改以大眾投控名義掛牌交易，但目前股價僅在票面浮沉。

簡明仁的友人曾說，簡明仁很想做給王永慶看，只是他經營管理上，還是缺那麼一味，他比較像學者，一切束縛似乎在王永慶辭世那刻開始起了質變，簡明仁苦撐大眾集團、力圖中興的理由，似乎已不存在。

簡明仁多年前撰寫一篇文章〈跋〉，裡頭提到：「明明知道世事人情的不可信，卻總是反覆掉進這種陷阱，我也終於發現，自己並不適合親自做生意，因為我一向律己嚴、待人寬，留人餘地，贊同和平共存的理念，但商場卻如戰場，只能論成敗。」