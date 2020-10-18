郭台銘低調赴美 宣傳唾液快篩機

鴻海創辦人郭台銘中秋連假前低調赴美，由於美總統大選將近，郭董一舉一動備受關注。

鴻海表示，郭台銘主要是為了布局生技醫療事業；市場也傳出，郭台銘是為了因應新冠肺炎疫情的唾液快篩機，親自出馬宣傳。

據悉，郭台銘帶了百餘台唾液快篩檢測機，預計在美國行程將留到耶誕節後；知情人士透露，這並非由鴻海開發出來的產品，而是郭台銘的個人投資，在新冠肺炎疫情蔓延全球之際，鴻海曾因郭台銘的人脈，成功引進呼吸器訂單，鴻海也積極爭取這樣的合作機會。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭台銘這次美國行主要目地是為了布局生技醫療事業，外界傳出的唾液快篩檢測機仍處雛形階段，產品的研發、規格等都需要多方整合，將鎖定病毒檢測方向進行；永齡基金會布局生技醫療產品已有一段時間，最終若能推出產品，需要整合許多不同層次的技術，希望尋求國際間的合作機會。

鴻海集團在現有醫療領域布局包含高速運算、人工智慧、電子醫療紀錄、癌症防治研究、健康管理、H2U健康互聯網平台等，數位醫療也朝影像AI檢測等領域發展。

此外，耕耘健康醫療領域也傳捷報，鴻海集團的夏普生產的顯示應用OLED模組切入日商開發頭戴式應用，相關頭戴式視覺檢查設備可望將於2021年初問世。

業界人士認為，以鴻海在健康醫療事業布局來看，美國威州廠已導入呼吸器生產，日本、中國大陸及台灣、美國等各廠區也可以自行生產口罩，由於鴻海擁有全球首屈一指的製造實力與能力，成為郭台銘布局生技醫療事業的堅強後盾。