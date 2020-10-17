鴻海攜手裕隆大秀電動車平台 卻一首歌逼哭裕隆老臣？

眾所矚目的第一屆鴻海科技日HHTD 2020，初登場大秀中唯一主角，由電動車（EV）開放平台獨挑大樑。這個名為MIH的EV軟硬體開放平台，由台灣ICT龍頭鴻海科技集團，與深耕汽車近70年的裕隆集團聯手打造。

車業大老林信義：台灣有機會轉骨，但只剩三年！ 「汽車產業正面臨百年來最大變革，而電動化正是這場變革的主體。燃油汽車發展已超過百年，電動車是最近10至15年才起步，對於擁有強大的資通訊與半導體產業的台灣而言，是個大好機會。」

「但這個機會的時間真的很短，只有三年！」10月16日鴻海科技日首登場，台灣汽車發展史關鍵人物總統府資政林信義，一上台就大聲疾呼，台灣不能再錯失汽車與其他產業的轉骨良機，一定要把握「轉骨關鍵黃金期」。

而眾所矚目的第一屆鴻海科技日HHTD 2020，初登場大秀中唯一主角，由電動車（EV）開放平台獨挑大樑。這個名為MIH的EV軟硬體開放平台，其實是由台灣ICT龍頭鴻海科技集團，與深耕汽車近70年的裕隆集團聯手打造，象徵台灣資通訊與汽車兩大產業，跨界結盟，攜手進軍電動車的決心。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，多年前創辦人郭台銘就一直念茲在茲，希望把鴻海轉型成為「科技的鴻海」，「我想選擇每年他生日附近舉辦鴻海科技日，就是希望告訴他，鴻海不會忘記他的期望，會朝著這個方向不斷地努力。同時讓大家知道，鴻海的核心競爭力除了執行力跟效率外，還有科技力。」

行政院副院長沈榮津致詞也提到，鴻海採用開放平台模式與裕隆及飛雅特、克萊斯勒等車廠合作，期望能帶動台灣業者一起，掌握電動車商機，共同站上世界舞台，「希望未來全世界一提到電動車，就會想到台灣，讓電動車產業成為另一個台灣之光。」

鮮少出席公開場合的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮則首度公開證實，雙方合資公司名為「鴻華先進」。據了解，劉揚偉將親自擔任鴻華先進董事長，副董事長左自生曾任東南汽車總經理，是嚴陳莉蓮倚重的裕隆集團中生代要角，也是集團發展電動車的關鍵人物。

鴻海科技日開幕曲，竟讓裕隆老臣紅了眼眶！

值得一提的是，鴻海科技日開場時間10點18分，不但藏著創辦人郭台銘的生日密碼，就連開場演奏的曲目「神話」，也是特別挑選納智捷2011年初問世時的廣告《走向世界》所使用的音樂，一位在場的裕隆老臣說，「一聽到音樂，眼眶就忍不住紅了。」

「劉董（鴻海董事長劉揚偉）特別選這首歌，是要向已逝的嚴凱泰執行長致敬，也象徵台灣汽車產業繼續前進，劉董希望裕隆與鴻海，能夠帶著台灣汽車產業走向世界。」裕隆副理陳曼嫻解釋道。

林信義則透露，「當初鴻海與裕隆華創的合作，是劉董主動接觸聯絡的。劉董知道進軍電動車產業可凸顯鴻海核心競爭力，」林信義強調，這不只對鴻海，對整個汽車產業都意義非凡，因此「雙方都拿出最大的誠意促成合作。」

台灣發展汽車工業數十載，然而過去傳統燃油車時代，「得引擎、得變速箱者得天下。」受制於關鍵技術掌握在歐美百年車廠，台灣國產車挑戰愈來愈艱鉅。

鴻海打造電動車開放平台，期待解決國產車的三大痛點！

左自生直言，這些年，看到台灣汽車市場，特別是國產車，起起伏伏。主要有三大痛點：

首先，開發成本太高，動輒20多億美金。

第二，開發週期長達四至五年，過城市場變數極大。

第三，台灣市場小，資源不足，根本難以支撐龐大的汽車開發成本。

但如今電動車時代來臨，看好2025年至2027年，全球電動車市將快速成長達3600萬台，劉揚偉表示，電動車關鍵核心在「三電」，尤其是占成本超過三成的電池動力系統，這將翻轉汽車產業既有的封閉生態圈，「未來將是得三電系統者得天下。」

劉揚偉強調，鴻海不是要獨立造車，而是要打造人人都能參與的「MIH EV開放平台」，希望藉由「開放⽣態」取代「封閉系統」，讓產業得以集眾⼈力量與智慧快速發展電動⾞的未來。

業界則分析，擅長代工的鴻海，選擇與掌握電動車與自駕技術、人才的裕隆華創結盟，未來鴻華先進極可能複製在消費性電子產品的「代工」模式，進軍電動車市場。

（作者／林鳳琪 本文出自2020.10.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）