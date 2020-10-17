赴美設廠 台積電積極準備

美國大選前夕，晶圓代工龍頭台積電赴美設廠計畫又被提及。台積電昨（16）日表示，赴美設廠「積極準備中」，期待藉此專案為客戶和夥伴提供更好支援，並吸引更多全球人才，但目前尚未做出最終建廠決議。

外電報導，台積電全球政府事務副總裁克利夫蘭（Peter Cleveland）在LinkedIn上發文說，與亞利桑納州州長Doug Ducey和鳳凰城市長Kate Gallego本周就台積電在當地設廠進行討論。

台積電今年5月15日宣布，在美國聯邦政府及亞利桑納州的共同理解和支持下，有意在美國興建且營運一座先進晶圓廠，規劃以5奈米製程生產半導體晶片，月產能2萬片，專案投資金額約120億美元，將從2021年開始，分九年攤提。

台積電15日法說會也被外資問到建廠問題。台積電表示，赴美設廠與政治無關，有自己的考量，「只要我們等待的條件都有，計畫是有的」。業界認為，建廠涉及稅負、基礎建設供應與成本，台積電還需要與亞歷桑納州政府有更多討論。

外界一度推測台積電以在美建廠，可降低美國對出貨華為的限制，但美國政府依然啟動華為禁令，在9月15日後，只要含有美國技術和軟體的晶片，除非經過許可，全球非美系供應商都必須停止出貨給華為。