鴻海研究院啟動十大計畫 郭台銘視訊：最棒生日禮

鴻海董事長劉揚偉昨以鴻海研究院院長身分宣布,啟動以鴻海研究院領域延伸的十大研究計畫,呼應鴻海三加三(電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術)領域轉型升級,訴求扎根三大關鍵技術,結出三大未來產業的果。

鴻海集團首度舉辦科技日,主打「台灣味」,創辦人郭台銘「捐」家中大廚,在展場提供滷肉飯和與會者共享。

鴻海將科技日做為郭台銘生日禮,郭台銘人在美國,特地視訊連線,表示科技日是他「最好且最有意義的生日禮物」,他希望鴻海有「無限」的發展,他對鴻海董事長劉揚偉及鴻海集團未來發展有無限的信心。他稱讚劉揚偉接棒鴻海後積極求新求變,第一屆鴻海科技日就是代表。

劉揚偉說,希望展現「科技的鴻海」的技術與創新能力。他說,20多年前曾有大客戶參觀鴻海檢測室,並對郭台銘說,「Terry, you are under sold.」認為鴻海技術很好,但外界都不知道。