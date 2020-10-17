商用固態電池 鴻海拚自主研發

鴻海集團跨足電動汽車產業，鴻海董事長劉揚偉昨（16）日強調，未來電動車「得三電系統得天下」，三電系統就是電池、電機和電控系統，這是台灣難得機會，一定要掌握，鴻海計畫在2024年推出100%自主研發的商用固態電池。

鴻海公布MIH電動車軟硬體開放平台和關鍵零組件。劉揚偉表示，過去汽車產業注重燃油引擎與變速系統者，但電動化與物聯網成為趨勢，汽車產業是「得三電系統得天下」，也就是電池、電機和電控。

劉揚偉也指出，電動車產業龍頭每次發表會上，一定談到電池，動力電池成本占電動車整體成本比重約30%到35%，需要更多企業投入更多資源開發，他呼籲政府鼓勵電池技術開發和原料掌握。

鴻海昨也展示電動車相關技術與關鍵零組件實力。鴻海產品長蕭才祐提到，鴻海在電動車關鍵零組件領域具備技術優勢，以電池來說，具備「電池快充與低溫優化」、「低鼓脹軟包技術」、「雲端AI電池管理系統」、「高能量密度電池」、「無貴金屬全新製程」以及「固態電池研發」等六大動力電池科技實力。

蕭才祐說，鴻海多年致力於開發新材料，已經擁有高強度、高延展性、耐腐蝕、無須熱處理、鑄造成型性優良的獨家高強度壓鑄材料，足以讓鴻海輕量化與模組化的開放底盤動力平台有超強競爭力。2024年時推出100%自主研發商用固態電池，減輕目前液態電池的重量與成本及各種缺點。