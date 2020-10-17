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iPhone 13設計大爆料 瀏海變小Touch ID回歸

經濟日報 / 編譯季晶晶、記者何佩儒／綜合報導

蘋果iPhone 12系列機種將在10月23日開賣，但外媒關注的蘋果爆料達人已經先透露蘋果下一代新機（暫稱iPhone 13）的消息，指出iPhone 13的設計和螢幕將是許多果粉期望的改變：瀏海變小，重新引進Touch ID指紋辨識功能等。

富比士（Forbes）網站專欄作家凱利（Gordon Kelly）統整知名爆料達人普瑟澤（Jon Prosser）、冰宇宙（Ice Universe）、楊恩（Ross Young）等人透露的iPhone 13訊息。

普瑟澤和冰宇宙認同在蘋果會在iPhone 13縮減瀏海尺寸，但普瑟澤說，瀏海區域是橫向變窄，冰宇宙則說是直向變短；可能是因蘋果開發階段有多種原型機的緣故。

此外，螢幕專家楊恩透露，除了臉部辨識之外，蘋果會重新引進Touch ID指紋辨識功能，以因應新冠肺炎疫情期間人們戴口罩的需求，相機感測器也將比iPhone 12更大，採用LTPO（低溫多晶氧化物）顯示面板。

LTPO很省電，iPhone 12系列的螢幕原本想搭載120Hz自動適應更新率技術（ProMotion），但三星今年將庫存保留給自家的Note 20 Ultra手機，蘋果只得取消ProMotion，iPhone 13會修正這個問題。

iPhone 蘋果 iPhone 12

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